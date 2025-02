Tempesta nel Pd: Prodi e Schlein, tra tensioni e visioni diverse sul futuro del partito

Un partito in balia delle correnti interne

Il Partito Democratico naviga in acque sempre più turbolente. Le diverse anime interne sembrano faticare a trovare un punto di equilibrio e la segretaria Elly Schlein è chiamata a gestire una situazione sempre più complessa.

L’ultima mossa per cercare di rafforzare la sua leadership è l’idea di una Conferenza programmatica, un momento di riflessione per ridefinire il ruolo centrale del Pd. Ma nel frattempo, a prendere in mano il timone – o almeno a provarci – c’è Romano Prodi, l’ex premier e fondatore dell’Ulivo, che non ha mai smesso di esercitare un ruolo di guida, dispensando consigli (non sempre richiesti) e critiche alla gestione attuale.

Schlein tra aspettative e malumori interni

La leadership di Schlein, dopo quasi due anni alla guida del partito, si trova a un bivio. La sua elezione alla segreteria aveva suscitato entusiasmo tra chi vedeva in lei una possibilità di vero rinnovamento, ma ora cresce il malcontento tra gli iscritti e i dirigenti, molti dei quali avrebbero preferito una linea più moderata incarnata da Stefano Bonaccini.

Anche la navigazione nel mare dell’opposizione appare complicata. Schlein si trova a dover gestire una coalizione frammentata, tra Pd, M5S e AVS, senza riuscire ancora a costruire un vero progetto alternativo alla destra.

Il ritorno di Prodi: consigli e frecciate

In questo scenario, Romano Prodi è tornato sulla scena politica con una serie di interventi che hanno fatto discutere. Invitato a incontri con i cattolici dem e protagonista di interviste e dichiarazioni, l’ex premier ha rilanciato la necessità di un nuovo Ulivo, un’alleanza ampia e strutturata per contrastare il centrodestra.

Prodi non ha nascosto il suo scetticismo su alcune scelte di Schlein. Lo scorso anno aveva criticato apertamente la sua candidatura alle Europee, sostenendo che fosse un errore se non avesse poi messo piede a Bruxelles. Schlein, però, ha tirato dritto.

Un episodio recente ha ulteriormente evidenziato le divergenze: l’ultimo segretario del Ppi, Pierluigi Castagnetti, aveva proposto di far introdurre una Direzione del Pd proprio da Prodi. L’ex premier, però, ha preferito sfilarsi, alimentando le speculazioni sul suo reale ruolo dentro e fuori il partito.

Schlein e Prodi: stima reciproca, ma con le dovute distanze

La relazione tra i due sembra sempre più quella di “separati in casa”. Schlein riconosce il peso politico di Prodi e ne accetta i consigli, ma li recepisce con una certa prudenza. I due si sentono occasionalmente, ma la segretaria preferisce mantenere una certa distanza, per non farsi oscurare dalla figura dell’ex premier.

Nel frattempo, Schlein osserva da lontano il dibattito sulle alleanze e sulla rinascita dell’Ulivo. Sa bene che il progetto di Prodi, per quanto affascinante, deve fare i conti con una realtà politica profondamente cambiata rispetto agli anni ’90.

Un Pd in cerca di rotta

La vera sfida per Schlein sarà riuscire a rafforzare la sua leadership senza farsi logorare dai malumori interni e dalle pressioni esterne. Riuscirà a mantenere il Pd unito e a costruire un progetto credibile per il futuro?

Quel che è certo è che Romano Prodi continuerà a dire la sua. E dentro il partito, alcuni potrebbero usare i suoi richiami per mettere in difficoltà la segretaria. La domanda è: fino a quando Elly Schlein sarà disposta a fare da bersaglio senza reagire?