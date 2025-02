Burioni sul nuovo vaccino contro la recidiva del cancro al rene, “Risultati eccezionali”

Un vaccino sperimentale ha dimostrato di prevenire le recidive nei pazienti con carcinoma renale a cellule chiare. Risultati incoraggianti in fase di studio.

Un passo avanti nella lotta contro il cancro

Un importante progresso nella ricerca oncologica arriva dal Dana-Farber Cancer Institute di Boston, dove gli scienziati hanno sviluppato un vaccino personalizzato contro il tumore al rene, denominato NeoVax. Questo trattamento sperimentale ha mostrato risultati molto promettenti nei primi nove pazienti sottoposti alla terapia, tutti ad alto rischio di recidiva a causa dello stadio avanzato della malattia. A tre anni dalla somministrazione, nessuno dei pazienti ha manifestato segni di ritorno del tumore, secondo i dati pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature.

Come funziona il vaccino NeoVax

NeoVax è un vaccino personalizzato che mira a istruire il sistema immunitario a riconoscere e distruggere le cellule tumorali. A differenza dei vaccini tradizionali, questo approccio utilizza neoantigeni, ovvero proteine mutate presenti esclusivamente sulle cellule cancerose di ogni paziente. Grazie a sofisticati algoritmi predittivi, i ricercatori sono in grado di selezionare i neoantigeni più efficaci per stimolare una robusta risposta immunitaria.

L’immunoterapia consiste in cinque dosi iniziali, seguite da due richiami, somministrati dopo l’intervento chirurgico di asportazione del rene colpito. Alcuni pazienti hanno ricevuto anche un trattamento adiuvante con ipilimumab, un farmaco immunoterapico già utilizzato contro alcuni tipi di tumore.

Risultati incoraggianti e sicurezza del trattamento

Secondo i dati della sperimentazione di fase I, il vaccino ha mostrato un’elevata sicurezza e tollerabilità, con effetti collaterali limitati a lievi reazioni nel sito di iniezione e sintomi simil-influenzali. Il numero di cellule T attivate dal vaccino è aumentato in media di 166 volte, mantenendosi a livelli elevati anche a tre anni di distanza.

Degno di nota è il caso di un paziente deceduto per cause non correlate al tumore: l’autopsia ha confermato l’assenza di cellule cancerose nel suo organismo, evidenziando la potenziale efficacia del vaccino nel lungo periodo.

Il commento degli esperti

L’immunologo Roberto Burioni, commentando i risultati su Facebook, ha definito il vaccino un risultato “eccezionale”. Ha inoltre sollevato una questione interessante: “Se l’efficacia sarà confermata, mi chiedo se ci saranno no-vax così coerenti da rifiutarlo”.

Prospettive future

Gli esperti sottolineano che, nonostante i risultati siano molto promettenti, sono necessari studi su larga scala per confermare l’efficacia clinica del vaccino. NeoVax si inserisce in una nuova generazione di immunoterapie personalizzate, già testate con successo nel trattamento del melanoma, e potrebbe aprire nuove strade per la cura di altri tumori con un basso carico mutazionale, come il carcinoma renale.

Il prossimo passo sarà una sperimentazione di fase II e III, coinvolgendo un numero più ampio di pazienti per valutare l’efficacia su scala globale. Se i risultati saranno confermati, NeoVax potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione nella lotta contro il cancro al rene, offrendo nuove speranze ai pazienti ad alto rischio di recidiva.