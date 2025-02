Salvini e chat interne di Fratelli d’Italia: ‘Io bimbominkia? Non fa certo piacere…”

“Sono cose vecchie e riguardano un’altra era politica”. Così Matteo Salvini ha commentato la pubblicazione delle chat interne di Fratelli d’Italia da parte de Il Fatto Quotidiano, in cui emergono giudizi poco lusinghieri nei suoi confronti.

“Se qualcuno spera di mettere in difficoltà la maggioranza pubblicando vecchie chat riservate, sbaglia”, ha dichiarato il ministro dei Trasporti in un’intervista a Il Tempo. “Certo, anche se non sono eccessivamente permaloso, non fa piacere leggere certe cose”.

Salvini: “Battute di un’altra epoca politica”

Secondo Salvini, si tratta di “battute scritte in un’altra era politica che – sono certo – non rispecchiano il pensiero attuale degli alleati”. Il leader della Lega si è detto convinto che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “saprà confermarlo”.

Le chat interne rivelate

Giovedì 6 febbraio, Il Fatto Quotidiano ha pubblicato in esclusiva alcune conversazioni interne dei gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia, dal 2018 al 2024, contenute nel libro “Fratelli di chat – Storia segreta del partito di Giorgia Meloni”, scritto dal giornalista Giacomo Salvini.

Tra i messaggi emersi, spicca un commento di Giovanbattista Fazzolari, oggi sottosegretario a Palazzo Chigi, riferito a uno scontro diplomatico tra Salvini e il Libano: “Il ministro bimbominkia colpisce ancora”.

Le critiche riguardavano anche la Lega in generale, considerata un alleato poco affidabile dopo la decisione, nel 2018, di allearsi con il Movimento 5 Stelle, rompendo la coalizione di centrodestra.

Nonostante le rivelazioni, Salvini ha scelto di minimizzare le polemiche, ribadendo la coesione della maggioranza di governo.