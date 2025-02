Sondaggi politici, Fratelli d’Italia stabile, calo PD e Lega, cresce M5S, scende la fiducia nel governo Meloni

Fratelli d’Italia mantiene il primo posto nei consensi, mentre Lega e Partito democratico registrano un calo. Cresce il Movimento 5 Stelle, ma scende la fiducia nell’esecutivo.

Centrodestra in lieve calo, Lega in difficoltà

Nell’ultimo mese, il centrodestra ha perso terreno nei sondaggi. Fratelli d’Italia resta stabile al 29,7%, con una leggera flessione dello 0,1% rispetto a quattro settimane fa. Nonostante il lieve calo, il partito di Giorgia Meloni conserva un ampio margine sugli avversari e rimane saldamente in testa.

Forza Italia è all’11,4%, in calo dello 0,1%, mentre la Lega scende all’8,5%, perdendo lo 0,3% in un mese. Il partito di Matteo Salvini non beneficia della sua strategia di avvicinamento a Donald Trump, e il distacco da Forza Italia si amplia a quasi tre punti percentuali.

Opposizione in chiaroscuro: PD in calo, M5S in crescita

Il Partito democratico si attesta al 22,9%, registrando una perdita dello 0,4% su base mensile. Tuttavia, negli ultimi sette giorni il trend sembra essersi invertito, con un leggero recupero dello 0,1%. Il divario con Fratelli d’Italia rimane comunque ampio, vicino ai sette punti percentuali.

A guadagnare voti è invece il Movimento 5 Stelle, che sale al 10,8% con un incremento dello 0,4%. Pur restando ben lontano dai livelli del Partito democratico, la crescita rappresenta un segnale positivo in vista delle elezioni regionali del 2025.

L’Alleanza Verdi-Sinistra scende al 5,8%, perdendo lo 0,3% e tornando sotto la soglia del 6%. Il partito, che alle Europee aveva superato le aspettative con il 6,8%, dovrà valutare se la flessione è temporanea o segna un’inversione di tendenza.

I partiti centristi: Azione stabile, Italia Viva in crescita

Tra le forze centriste, Azione di Carlo Calenda rimane al 2,6%, senza variazioni rispetto a un mese fa. Italia Viva, guidata da Matteo Renzi, cresce invece dello 0,4%, raggiungendo il 2,4%. +Europa si attesta al 2%, guadagnando lo 0,2%.

Fiducia nel governo Meloni in calo

Nonostante il centrodestra rimanga maggioritario con quasi il 50% dei consensi, cala la fiducia nell’esecutivo. Il 50,6% degli italiani dichiara di non fidarsi del governo, con un incremento dello 0,4% rispetto al mese scorso. Chi esprime fiducia è il 42%, in calo dello 0,1%.

Anche il gradimento nei confronti di Giorgia Meloni è in discesa, pur restando la leader più apprezzata con il 46,2% di valutazioni positive. Seguono Antonio Tajani con il 39% ed Elly Schlein con il 31,1%.