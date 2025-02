Il lavoro del governo Meloni: “Alta credibilità dell’Italia, spread ai minimi: fiducia degli investitori in crescita”

Nonostante le tensioni geopolitiche e le sfide economiche, il differenziale Btp-Bund si mantiene stabile. Giorgetti: “La prudenza rafforza la credibilità dell’Italia”.

Lo spread si mantiene basso, segnali positivi dai mercati

Mentre il dibattito politico in Italia si concentra sulle vicende giudiziarie e sulle difficoltà dell’esecutivo, un dato spesso sottovalutato sta emergendo come indicatore di stabilità: il differenziale tra Btp e Bund continua a oscillare tra 105 e 110 punti, un livello che indica fiducia da parte degli investitori internazionali.

Secondo Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, questo scenario riflette il “prestigio unico” dell’attuale governo sui mercati finanziari. Un’affermazione che trova conferma nell’andamento dello spread, in netto calo rispetto ai 230 punti base dell’autunno 2022.

Giorgetti: “La stabilità politica ha rafforzato l’Italia”

Nel corso dell’inaugurazione della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza a Ostia, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha illustrato il contesto in cui è maturata questa evoluzione. “La gestione della politica di bilancio è avvenuta in un periodo di forte incertezza geopolitica e di pressioni inflazionistiche che hanno portato all’aumento dei tassi di interesse”, ha dichiarato il ministro.

Secondo Giorgetti, l’attuale stabilità dello spread è una diretta conseguenza della prudenza fiscale e delle scelte di bilancio adottate dal governo. “La fiducia dei mercati si traduce in un dimezzamento dello spread e in un risparmio stimato di 17 miliardi di euro sugli interessi del debito pubblico da qui al 2029”, ha sottolineato.

Crescita e investimenti: il quadro economico

L’Ufficio parlamentare di bilancio, pur avendo rivisto al ribasso le stime di crescita per il 2024 e il 2025, ha escluso la necessità di una manovra correttiva, attribuendo le variazioni a fattori esterni. Anche la presidente Lilia Cavallari, in un’intervista al Sole 24 Ore, ha confermato che la prudenza fiscale adottata dal governo ha contribuito a mantenere la stabilità economica.

Parallelamente, i mercati finanziari mostrano segnali di solidità: Piazza Affari ha raggiunto livelli record, segnando la migliore performance dalla crisi del 2008.

Giorgetti: “L’Europa allenti il Patto di Stabilità per la difesa”

Guardando al futuro, Giorgetti ha evidenziato la necessità di una revisione del Patto di Stabilità europeo, in particolare per consentire maggiori investimenti nella difesa. “Dobbiamo essere realisti: abbiamo una guerra in casa”, ha dichiarato il ministro in un’intervista al Financial Times.

L’evoluzione dello spread e la risposta dei mercati suggeriscono che la prudenza adottata dall’Italia stia contribuendo a rafforzare la sua posizione economica, riducendo i rischi finanziari in un contesto internazionale incerto.