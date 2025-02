Feltri sul caso Almasri: “Tutto montato ad arte contro la premier, ma la Meloni ha un carattere di ferro”

Il giornalista interviene a “4 di sera”: “Vicenda ingigantita, pretesto per indebolire la premier ma ha un carattere di ferro”

Feltri: “Caso montato ad arte contro la premier”

Nella puntata del 9 febbraio di 4 di sera, il giornalista Vittorio Feltri ha commentato il caso Almasri, sostenendo che l’intera vicenda sia stata strumentalizzata per colpire la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Non so se ci sia un progetto finalizzato a farla fuori”, ha dichiarato Feltri. “La vicenda di Almasri è stata ingigantita stupidamente. Questo signore ha girato tutta l’Europa senza che nessuno dicesse nulla, poi è arrivato in Italia ed è scoppiata la fine del mondo”.

“Meloni ha un carattere di ferro”

Secondo Feltri, l’obiettivo degli attacchi non è la gestione del caso, ma la premier stessa: “Mi sembrano pretesti per attaccare la Meloni e innervosirla, ma credo che non ce la faranno. Ha un carattere di ferro e ce la farà anche questa volta, come sempre”.

L’intervento di Feltri si inserisce in un dibattito politico acceso, con il governo che continua a difendere la propria posizione, mentre l’opposizione e parte della magistratura mettono in discussione la gestione della vicenda Almasri.

