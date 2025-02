Fedez e la sua “Battito” a Sanremo 2025: testo e significato strofa per strofa

Il brano di Fedez, “Battito”, porta sul palco del Festival di Sanremo 2025 un’esperienza personale legata alla sofferenza interiore e alla lotta contro la depressione.

La nuova canzone di Fedez per il Festival di Sanremo 2025

Federico Leonardo Lucia, meglio noto con il suo nome d’arte Fedez, ritorna al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Battito”. La canzone segna la sua seconda partecipazione al celebre evento musicale, dopo la già apprezzata performance nel 2021, quando si esibì al fianco di Francesca Michielin con il brano “Chiamami Per Nome”, che gli valse un secondo posto nella competizione. A fianco di Fedez nella scrittura del brano troviamo Alessandro La Cava, Federica Abbate e Nicola Lazzarin, un team che ha contribuito a creare un pezzo dal forte impatto emotivo.

“Battito” è una canzone dal sound intenso e deciso, ma anche delicato nel suo significato. Il brano esplora il profondo legame che l’artista ha con le sue difficoltà psicologiche, in particolare la depressione. Nonostante il tema pesante, il brano si presenta come una sorta di dichiarazione d’amore, dove la figura femminile rappresenta la condizione di malessere e disillusione che il cantante vive in prima persona. L’uso della figura femminile come specchio delle emozioni, dunque, è una chiave di lettura per comprendere la complessità di “Battito”.

Il testo di “Battito”: un viaggio nell’intimità

Nel testo di “Battito”, Fedez affronta la tematica della sofferenza psicologica con un linguaggio crudo e diretto. La canzone si apre con un’ipotetica terapia: “Ti porterei in terapia / Solo per farti capire, il male che fai”, un’introduzione che immediatamente catapulta l’ascoltatore nell’intimità del vissuto emotivo dell’artista. La lotta contro il dolore, le paranoie e la ricerca di una via di fuga sono temi ricorrenti nel brano.

“Battito” non è solo un racconto personale, ma anche un’analisi della fragilità umana. L’artista descrive il proprio stato di abbandono con versi come “Mi sento annullato” e “Siamo così fragili / Ci feriamo anche sfiorandoci”, esprimendo una vulnerabilità che molti ascoltatori possono facilmente riconoscere nelle proprie esperienze di vita.

Oltre alla drammaticità della condizione psicologica, il testo gioca con il contrasto tra il dolore e la ricerca di una via di salvezza: “Vedo il bicchiere / Mezzo pieno / Con due gocce di veleno”. Il contrasto tra speranza e distruzione è palpabile in tutto il brano, creando una tensione che si riflette anche nella ripetizione del termine “battito”, simbolo sia della vita che della sofferenza.

Il significato profondo di “Battito”

Fedez ha spiegato che “Battito” è un brano altamente personale, che affronta la depressione attraverso la forma di una canzone d’amore. Come dichiarato in un’intervista su Rai Play, il cantante ha descritto il pezzo come un’espressione di “dicotomia”, in cui la figura femminile, che tradizionalmente rappresenta l’amore, in questo caso incarna l’oscurità della malattia mentale. La canzone, infatti, si presenta come una sorta di riflessione sull’amore tossico e sulla lotta per la propria salute mentale.

Se “Battito” fosse un’immagine, Fedez ha dichiarato che sarebbe un “pixel nero”, a simboleggiare la pesantezza e la solitudine che accompagnano la depressione. Non c’è spazio per l’illusione: il brano invita l’ascoltatore ad affrontare la realtà senza filtri, pur nella sua durezza.

In un’edizione del Festival di Sanremo 2025 che vede la presenza di molti brani d’amore, “Battito” si distingue per il suo approccio audace e diretto alla sofferenza emotiva, trasformando un tema delicato in una proposta musicale che non solo intriga, ma fa riflettere sul lato più oscuro dell’animo umano.