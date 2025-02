“Sei una pietra”: il misterioso urlo a Rose Villain a Sanremo 2025

Un urlo inaspettato ha scosso l’atmosfera al Teatro Ariston durante l’esibizione di Rose Villain al Festival di Sanremo 2025. Mentre la cantante stava per eseguire il suo brano “Fuorilegge”, un grido proveniente dalla platea ha catturato l’attenzione di tutti: «Si ‘na prèta!». Una frase che, in dialetto napoletano, ha sollevato non poche domande riguardo al suo significato e al suo impatto sulla performance.

Il significato della frase in napoletano

La locuzione «Si ‘na prèta!» si traduce letteralmente come «sei una pietra», ma il significato va ben oltre la semplice traduzione. In dialetto, infatti, l’espressione può essere utilizzata sia in modo positivo che negativo, a seconda del contesto e dell’intonazione. Se da una parte la parola “pietra” può evocare immagini di durezza e solidità, riferendosi a qualcuno con un corpo scolpito come una statua, dall’altra può anche avere una connotazione meno lusinghiera, con una potenziale allusione a un atteggiamento passivo o distaccato, persino insultante. Nel caso di Rose Villain, il grido in questione sembrerebbe essere stato pronunciato con l’intenzione di esprimere un complimento. La frase potrebbe quindi significare «sei bellissima» o «hai un fisico straordinario», ma il tono colorito e la sua improvvisa apparizione hanno comunque suscitato reazioni miste nel pubblico e sui social.

Un legame con Napoli e il dialetto partenopeo

Un altro aspetto interessante riguarda il rapporto di Rose Villain con la città di Napoli e il dialetto napoletano. Nonostante la cantautrice milanese, all’anagrafe Rosa Luini, non sia originaria della città partenopea, il legame con Napoli è piuttosto stretto. Infatti, la Villain è sposata con il discografico napoletano Andrea Ferrara (nome d’arte Sixpm) e ha collaborato in più occasioni con artisti napoletani, tra cui il rapper Geolier. La cantante ha anche preso parte a progetti che l’hanno vista protagonista in territorio napoletano, come il video di Guè girato nei Quartieri Spagnoli. Proprio questa connessione ha portato Rose Villain a chiedere spiegazioni sul significato dell’espressione “Si ‘na prèta!”, rivolgendosi a un esperto partenopeo, l’attore Fabio Balsamo dei The Jackal.

Nel contesto di Sanremo 2025, dunque, la frase urla anche un aspetto culturale, mettendo in luce un ponte tra la tradizione musicale e linguistica napoletana e la carriera della cantautrice. In ogni caso, nonostante il carattere decisamente folkloristico e colorito del grido, Rose Villain ha scelto di non prendere sul serio l’incidente, commentando l’accaduto con ironia attraverso i social.

In attesa di sviluppi ulteriori, la frase pronunciata durante il Festival di Sanremo 2025 rimarrà uno degli episodi più curiosi legati a questa edizione del Festival.