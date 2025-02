Jovanotti e il suo trionfo a Sanremo: l’energia che invade il palco e la città

Lorenzo Jovanotti ha dato spettacolo anche fuori dal palco durante la sua performance al Festival di Sanremo 2024, infiammando l’intera città ligure con la sua energia travolgente. Prima di calcare il palcoscenico dell’Ariston, l’artista ha già conquistato le strade e il porto di Sanremo, facendo risuonare tamburi e note di “Ombelico del Mondo” che hanno coinvolto anche i balconi e le abitazioni della città. La sua performance, che è partita da un vero e proprio pre-show, ha messo in evidenza tutta la forza di un artista che non ha mai smesso di alimentare il proprio spirito di rinascita, nonostante le difficoltà fisiche incontrate in seguito a un incidente in bicicletta.

Un’esibizione travolgente per il pubblico e la città

Il Festival di Sanremo è da sempre un evento che unisce e fa sentire la musica come un legame tra artisti e pubblico. Quest’anno, Jovanotti ha rivelato un’intensità e una vitalità mai viste, esibendosi con un medley che ha spaziato dai suoi brani più celebri come “I love you baby” e “A te”. Ma è stato l’entrata nel teatro Ariston, accompagnato da dieci ballerini di Bollywood, a lasciare il segno. Il pubblico ha seguito con entusiasmo il suo viaggio musicale, tra il ritmo incalzante dei tamburi dei Rockin’1000 e l’incredibile energia che l’artista ha saputo trasmettere. Non solo la musica: la sua esibizione è stata un mix di emozioni, una fusione di arte visiva e musicale che ha preso il pubblico per mano e lo ha guidato in un’esperienza unica.

Nel corso della sua performance, Jovanotti non ha nascosto il suo emozionante ritorno sul palco, dichiarando: “Sono un po’ bionico, titanico e anche un po’ fotonico e soprattutto felice di essere qua”. L’artista ha raccontato con ironia le difficoltà post-incidente, ma anche la determinazione che lo ha portato a rimettersi in gioco con maggiore grinta di prima. Un tributo alla bellezza della vita imperfetta, come il testo di Fausto Bolelli che ha voluto leggere in uno dei suoi momenti più toccanti della serata.

Jovanotti e il legame con la musica, tra sport e arte

In questa edizione del Festival, Jovanotti ha trovato anche un’alleanza simbolica con Gianmarco Tamberi, il campione olimpico di salto in alto che ha condiviso con lui il palco. Tamberi, reduce da un periodo difficile, ha trovato nel Festival di Sanremo un’opportunità per rimettersi in gioco, facendo eco alle parole di Jovanotti: “Sanremo è una festa della musica, e la musica prima di essere industria, classifica, competizione, è una passione che ci lega e unisce il paese”. Un messaggio di speranza, resilienza e passione che ha segnato un altro capitolo di questa edizione del Festival, arricchendo di emozioni il legame tra musica e sport.