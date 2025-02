Olly vince Sanremo 2025, la sua manager è la stessa degli ultimi vincitori del Festival di Sanremo, Maneskin, Marco Mengoni, Angelina Mango

Nel 2025, il Festival di Sanremo ha visto trionfare Olly, il giovane artista genovese che ha conquistato il pubblico con la sua canzone “Balorda Nostalgia”. Questo successo ha attirato l’attenzione non solo per il talento dell’artista, ma anche per una curiosa coincidenza che lo lega a vincitori passati della manifestazione. Dietro alla vittoria, c’è una rete di professionisti che, nel corso degli anni, ha supportato altri cantanti in ascesa, portandoli al successo. Un nome su tutti, quello di Marta Donà, manager che ha avuto un ruolo determinante nel cammino di artisti come i Maneskin, Marco Mengoni, Angelina Mango e ora, appunto, Olly.

La carriera di Olly: dal collettivo alla ribalta di Sanremo

Olly, all’anagrafe Federico Olivieri, nasce a Genova il 5 maggio 2001. Fin da giovane si appassiona alla musica, spaziando tra vari generi e ispirandosi a artisti come Marracash, Tedua, e anche Post Malone e Roddy Ricch. Dopo aver frequentato il Conservatorio Niccolò Paganini, Olly intraprende il suo percorso musicale, formando il collettivo Madmut Branco nel 2016 e pubblicando il suo primo progetto discografico, Piacere Mixtape. Nel 2017, l’artista intraprende la carriera solista, pubblicando l’EP Namaste, che include il singolo “Chiara Ferragni” in collaborazione con Alfa.

Negli anni successivi, Olly continua a evolversi musicalmente, con una serie di singoli e nuovi progetti. Il 2021 rappresenta un punto di svolta, quando pubblica la cover di “La Notte” di Arisa, che ottiene un grande successo. Poco dopo, firma un contratto discografico con Aleph Records, etichetta distribuita da Epic Records per Sony Music. L’anno successivo, Olly partecipa a Sanremo Giovani con il brano “L’anima bella”, classificandosi secondo, e guadagnandosi un posto nel Festival vero e proprio. Nonostante un 24esimo posto con “Polvere”, il brano ottiene un buon riscontro, soprattutto sui social, dove il suo pubblico cresce rapidamente.

Il successo e il legame con i vincitori di Sanremo

Il 2022 si rivela fondamentale per la carriera di Olly. Con l’album Gira il mondo gira, il cantante raggiunge un traguardo importante, con il disco certificato oro e un tour di successo. Tra i brani che riscuotono particolare successo figurano Devastante e Quei ricordi là, mentre il singolo “Per due come noi” in collaborazione con Angelina Mango diventa un altro punto di riferimento per la sua carriera. La scelta di Angelina Mango non è casuale, poiché entrambi fanno parte della stessa agenzia di talenti, LaTarma Management, guidata da Marta Donà.

Oltre a Olly e Angelina Mango, Marco Mengoni e i Maneskin fanno parte di questo stesso team di professionisti. Questi artisti hanno tutti in comune non solo la direzione artistica di Donà, ma anche un legame con Sanremo, dove ognuno di loro ha ottenuto una vittoria. Questo legame tra la vittoria del festival e la figura di Marta Donà alimenta la curiosità su un possibile “ritorno” di Olly alla vittoria, dopo quella degli altri artisti che ha gestito. Tuttavia, va ricordato che Francesca Michielin e Holden, pur essendo parte del team, non hanno vinto Sanremo.

In conclusione, la vittoria di Olly al Festival di Sanremo 2025 potrebbe rappresentare non solo il coronamento di una carriera in rapida ascesa, ma anche l’ennesima conferma delle capacità di selezione e gestione di Marta Donà, che ha saputo valorizzare artisti di successo nel corso degli anni.