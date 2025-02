Marta Donà, la manager che ha conquistato vinto Sanremo per quattro volte su cinque

Marta Donà, fondatrice di LaTarma, si conferma una delle manager più influenti del panorama musicale italiano, con una carriera costellata di successi. Con il suo approccio strategico e la capacità di cogliere le sfumature artistiche di ciascun suo assistito, ha trionfato al Festival di Sanremo per ben quattro volte negli ultimi cinque anni. L’ultima vittoria è arrivata nel 2025 con Olly e il suo brano “Balorda nostalgia”.

La carriera di Marta Donà e LaTarma

La storia di Marta Donà si intreccia con quella di alcuni degli artisti più noti della scena musicale italiana. Fondatrice di LaTarma nel 2015, la manager ha saputo costruire un’agenzia di successo che ha attirato talenti come Marco Mengoni, Angelina Mango e i Maneskin. La sua abilità nel guidare i suoi artisti verso il successo è testimoniata dalla straordinaria sequenza di vittorie al Festival di Sanremo: un ciclo iniziato nel 2021 con i Maneskin, seguita dalla vittoria di Mengoni nel 2023, e di Mango nel 2024, per arrivare all’apice con Olly.

L’ingresso di Olly nel roster di LaTarma ha segnato un altro traguardo importante per Donà. Sebbene il passaggio del cantante alla sua agenzia non fosse stato ufficializzato in modo clamoroso, il singolo “Per due come noi”, scritto insieme a Angelina Mango, è stato un successo immediato, raggiungendo oltre 54 milioni di stream e spingendo il nuovo album “TUTTA VITA” al vertice delle classifiche di vendita. Un altro segno della lungimiranza di Marta Donà e della sua squadra, sempre pronta ad anticipare le tendenze e a puntare sugli artisti giusti al momento giusto.

L’evoluzione e il successo di LaTarma

La carriera di Marta Donà inizia a Verona, dove lavorava nell’ambito dell’ufficio stampa prima di entrare nel mondo della discografia con Sony. Proprio lì incontrò Marco Mengoni, che nel 2011 le propose di intraprendere l’avventura del management. Nonostante inizialmente fosse titubante, Donà accettò la sfida, e fu proprio con Mengoni che iniziò la sua ascesa nel mondo del management musicale. Nel corso degli anni, il team di LaTarma si è ampliato con l’ingresso di altri talenti, tra cui Francesca Michielin, Alessandro Cattelin e Dikele, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader nel settore.

Nonostante la rottura con i Maneskin dopo la vittoria all’Eurovision, Marta Donà non si è mai fermata. La separazione è stata un momento difficile per lei, come ha raccontato in una recente intervista, ma non ha mai smesso di augurare il meglio ai suoi ex assistiti. Oggi, la sua carriera continua a prosperare grazie alla sua capacità di supportare artisti diversi, come dimostrano i successi recenti con Mengoni e Mango. La manager si è distinta anche per il suo impegno nel sostenere una squadra composta in gran parte da donne, una scelta che riflette i suoi valori professionali e personali.

Il percorso di Marta Donà e di LaTarma è una testimonianza di dedizione, visione e professionalità. Con un portfolio che continua a crescere, la manager si conferma come una delle figure di punta nel panorama musicale italiano, capace di anticipare i cambiamenti e di portare i suoi artisti ai vertici delle classifiche internazionali.