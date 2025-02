Sondaggi: Fratelli d’Italia cresce, il Pd in difficoltà, stabile M5S, cala la Lega

L’ultima Supermedia di YouTrend per AGI fotografa un quadro politico stabile, con FdI in crescita e il Pd in calo. Avanzano Azione e Italia Viva, mentre il M5S rimane fermo.

Fratelli d’Italia cresce, il centrodestra si rafforza

Nelle ultime due settimane, Fratelli d’Italia guadagna lo 0,3%, raggiungendo il 29,8%, consolidando la sua posizione di primo partito in Italia.

Nel resto della maggioranza, continua il testa a testa tra Forza Italia e Lega. Il partito guidato da Antonio Tajani resta davanti con il 9,3%, mentre il Carroccio di Matteo Salvini scende all’8,5%. Noi Moderati, invece, perde lo 0,2%, fermandosi allo 0,9%.

Il Pd in difficoltà, il M5S stabile

Sul fronte opposizione, il Partito Democratico subisce un calo significativo, perdendo quasi mezzo punto percentuale e scendendo al 22,9%. È la prima volta negli ultimi tre mesi che il partito di Elly Schlein scende sotto il 23%, segnale di un possibile malessere interno legato anche alla posizione sul conflitto in Ucraina.

Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte resta fermo all’11,5%, senza variazioni significative. Stabile anche Alleanza Verdi Sinistra, che mantiene il 6,1%.

Azione e Italia Viva in crescita

Mentre il Pd arretra, si registra un lieve recupero delle forze centriste. Azione di Carlo Calenda sale al 2,9%, sfiorando di nuovo la soglia del 3%, probabilmente grazie alla sua riconferma alla segreteria.

Anche Italia Viva di Matteo Renzi segna un piccolo rialzo, raggiungendo il 2,7%, il miglior dato registrato dopo il fallimento del progetto Stati Uniti d’Europa. +Europa, infine, cresce leggermente al 2%.

L’effetto Ucraina sulle intenzioni di voto

L’andamento del Pd potrebbe essere influenzato dalle divisioni interne sul sostegno militare all’Ucraina, mentre Azione e Italia Viva mantengono una posizione chiara e intransigente sul tema, in netto contrasto con la linea più ambigua del M5S.

Un dato significativo riguarda Donald Trump: secondo un sondaggio di Euromedia, il 52,1% degli italiani considera la sua amministrazione un “pericolo per la stabilità internazionale”, segnale che la sua linea sulla guerra in Ucraina potrebbe non trovare ampio consenso nell’opinione pubblica italiana.

Scenario politico: FdI in vantaggio, il centrosinistra alla ricerca di stabilità

La crescita di Fratelli d’Italia e il calo del Pd confermano un quadro politico ancora favorevole alla maggioranza di governo. Il centrosinistra, invece, continua a cercare una direzione unitaria, mentre le forze centriste tentano di recuperare terreno.