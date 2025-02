L’endorsement di Trump alla Meloni: “È una grande leader, l’Italia è un alleato importante”

Interpellato sui possibili dazi doganali con l’Italia, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso parole di apprezzamento per la premier Giorgia Meloni, definendola “una grande leader” e sottolineando il valore dell’Italia come “alleato molto importante” per gli USA.

Un segnale di sintonia tra Trump e Meloni

L’endorsement di Trump arriva in un momento cruciale per i rapporti transatlantici, con il dibattito aperto su nuove tariffe commerciali tra Stati Uniti ed Europa. Le sue parole confermano la sintonia politica tra i due leader, già evidenziata dalla partecipazione di Meloni alla Convention dei Conservatori Americani (CPAC).

Dazi doganali: quale futuro per i rapporti Italia-USA?

L’ex presidente non ha chiarito se l’Italia sarà esentata da eventuali nuove misure protezionistiche, ma il suo tono conciliatorio lascia intendere che il governo italiano potrebbe giocare un ruolo chiave nei futuri equilibri economici e diplomatici tra Washington e Bruxelles.

Con le elezioni presidenziali statunitensi alle porte, le dichiarazioni di Trump potrebbero influenzare il dibattito politico anche in Italia, rafforzando la posizione internazionale della premier. Resta ora da vedere se questo sostegno si tradurrà in decisioni concrete sul fronte economico e commerciale.