Bonelli attacca Meloni: “Lei come Kim Jong-un il leader della Corea del Nord, scappa dalle domande”

Il leader di Europa Verde critica il video della premier sul decreto bollette e accusa il governo di mentire su nucleare ed energia.

La decisione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni di comunicare le novità sul decreto bollette tramite un video, anziché partecipare a una conferenza stampa, ha scatenato forti polemiche. Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, ha duramente criticato la scelta della premier, paragonandola a un metodo utilizzato dai regimi autoritari.

“Oggi Giorgia Meloni, per sfuggire alle domande sulle sue bugie, invece di partecipare a una conferenza stampa – come avviene in qualsiasi Paese democratico – ha inviato un video, proprio come si fa in Corea del Nord”, ha dichiarato Bonelli.