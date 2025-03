C’è Posta per Te: Francesco dopo un tradimento chiede perdono a Ilena “Voglio te, l’altra era un malessere”, ma Lei chiude la busta

Il tentativo disperato di un uomo di riconquistare la sua compagna dopo un tradimento finisce con un netto rifiuto.

Nell’ultima puntata dell’edizione 2025 di C’è Posta per Te, andata in onda sabato 1 marzo, si è consumato un drammatico confronto tra Francesco e Ilena. L’uomo, dopo averla tradita con una donna più grande di 11 anni, ha chiesto scusa sperando in un riavvicinamento, ma la risposta di Ilena è stata definitiva: busta chiusa senza esitazioni.

Francesco: “Tu sei l’amore, l’altra era un’ossessione”

Visibilmente commosso, Francesco ha ammesso i suoi errori davanti alla sua ex compagna, madre di suo figlio nato nel 2017. “Per me quella donna non era amore, era un’ossessione”, ha dichiarato con le lacrime agli occhi. “Ho trascurato te e nostro figlio, ho sbagliato e voglio rimediare. Tu sei la sola donna che voglio nella mia vita”, ha aggiunto, promettendo di non commettere più gli stessi errori.

Il rifiuto netto di Ilena: “Per me lui è il vuoto completo”

Le parole di Francesco, però, non hanno scalfito la determinazione di Ilena. La donna ha chiarito di non provare più alcun sentimento nei suoi confronti, sottolineando come non sia la prima volta che lui usa grandi parole d’amore senza poi dimostrarle con i fatti. “Lui fa sempre così, dice ‘sei la donna della mia vita’ a tutte. Ha trascurato nostro figlio”, ha affermato con freddezza.

Nonostante il pentimento di Francesco, Ilena non ha voluto concedere una seconda possibilità. “Lui per me non è nulla, è il vuoto completo. L’unica cosa che gli chiedo è di essere presente per nostro figlio e di aiutarmi nella vita”, ha detto prima di chiudere definitivamente la busta.

Un addio senza rimpianti

L’epilogo della storia ha lasciato un’atmosfera carica di emozione e amarezza. C’è Posta per Te si conferma ancora una volta un programma capace di raccontare storie di vita reale, con sentimenti autentici e decisioni difficili. Francesco ha tentato il tutto per tutto per riconquistare Ilena, ma lei ha scelto di andare avanti senza di lui.