Sarah Toscano smentisce il gossip su Fedez: “Mai successo nulla” ma si emoziona per Berrettini

Ospite a Verissimo, la vincitrice di Amici e Big di Sanremo 2025, Sarah Toscano, chiarisce le voci sul presunto flirt con Fedez e parla della sua passione per il tennis.

“Il gossip a volte va oltre”

Durante la sua intervista a Verissimo, Sarah Toscano ha voluto mettere fine alle indiscrezioni circolate sui social riguardo un presunto flirt con Fedez. La giovane cantautrice, che dopo la vittoria ad Amici è diventata uno dei volti emergenti della musica italiana, ha espresso il suo disappunto per le voci infondate.

«Diciamo che il gossip a volte va un po’ oltre. Fa parte del gioco quando si ha una carriera pubblica, ma fa male quando leggi certi commenti sul tuo privato, a maggior ragione quando sono cose che non sono mai successe, tanto per parlare male di te in giro», ha dichiarato.

La passione per il tennis e l’ammirazione per Berrettini

Nel corso dell’intervista, Silvia Toffanin ha ripreso una dichiarazione fatta in passato da Toscano, in cui la cantante aveva espresso la sua stima per Matteo Berrettini. La conduttrice ha scherzato fingendo l’ingresso del tennista in studio, scatenando l’emozione dell’artista.

«È uno dei miei idoli del tennis», ha detto Toscano, visibilmente entusiasta. Poi ha aggiunto un dettaglio curioso: «Cosa possiamo dirgli se non complimenti? Sta andando benissimo, poi una voce mi ha detto che nei camerini ascolta Amarcord. Lo stimo tantissimo».