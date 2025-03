La fine di una storica sede del Pd: il circolo “Galvani” diventa museo della mortadella

La notizia che sta scuotendo Bologna è quella riguardante il circolo “Galvani”, sede storica del Partito Democratico, che rischia di trasformarsi in un museo della mortadella. La sezione, che ha visto passare tra le sue mura figure di spicco come Romano Prodi e l’attuale segretaria Elly Schlein, sta per essere venduta alla Mutua Salsamentari, un’importante associazione gastronomica dell’Emilia-Romagna. Il progetto di riqualificazione prevede di preservare la memoria storica locale attraverso un archivio gastronomico, dove non solo la mortadella avrà un posto d’onore, ma anche altre specialità tipiche della città. Il presidente della Salsamentari, Davide Simoni, ha confermato la trattativa, ma al momento la vendita è ancora in fase preliminare: “Sapremo qualcosa la prossima settimana”, ha dichiarato, lasciando aperta ogni possibilità.

Un destino amarcord: la “mortadella” di Prodi e il simbolo della città

Il destino del circolo bolognese non può fare a meno di evocare ironia. Il soprannome “Mortadella”, con cui è noto Romano Prodi, sembra un segno beffardo e simbolico per un luogo che ha visto nascere e crescere non solo l’ex presidente del Consiglio, ma anche i primi passi della segretaria Schlein. Il circolo di via Galvani, infatti, ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di militanti del Pd, diventando, con il passare degli anni, un vero e proprio simbolo della tradizione politica e culturale bolognese. La trasformazione in museo gastronomico, tuttavia, appare come una fusione di due mondi che difficilmente avrebbero potuto coesistere: quello politico e quello culinario. Nonostante l’ironia della situazione, la Salsamentari intende dare nuova vita al circolo, promuovendo l’incontro tra cultura, storia e gastronomia, ma non senza suscitare polemiche fra chi vede in questa decisione una sorta di “morte simbolica” della storia politica bolognese.

Una vendita inevitabile per salvare il bilancio del Pd

Il destino del circolo “Galvani” non è tuttavia una questione isolata. La decisione di vendere questo storico edificio fa parte di un piano più ampio che coinvolge l’intera provincia di Bologna. La fondazione Duemila, proprietaria degli immobili che un tempo ospitavano le sezioni dei partiti di sinistra, ha accumulato debiti ingenti e ha deciso di vendere ben 33 sedi per far fronte a un buco di bilancio che supera i 4 milioni di euro. Il circolo “Galvani” è solo una delle tante sedi che il Pd è costretto a chiudere per far fronte alle difficoltà finanziarie. La vendita ha provocato delusione tra i militanti, che vedono la fine di una tradizione radicata nella città. Tuttavia, alcuni membri del partito cercano di vedere questa decisione come una “spending review”, finalizzata a razionalizzare le risorse e garantire un futuro sostenibile, anche se non mancano critiche e malumori. “Ci sono troppi circoli”, spiega una fonte del Pd, facendo riferimento alla necessità di accorpare e rivedere la gestione patrimoniale. D’altra parte, la vendita di alcuni immobili, come la Casa del Popolo “Casetta rossa”, potrebbe anche rivelarsi un’operazione finanziaria vantaggiosa, vista la sua posizione strategica nel quartiere Santo Stefano di Bologna, uno dei più ricchi della città.

La trasformazione del circolo “Galvani” da sede storica di un partito politico a museo gastronomico rappresenta un cambiamento radicale nel panorama sociale e politico bolognese. La storicità del luogo, legata a figure fondamentali della sinistra italiana, si mescola ora con l’impronta culinaria che ha fatto di Bologna una capitale gastronomica. La vendita potrebbe segnare la fine di un’era per il Pd locale, ma, allo stesso tempo, potrebbe aprire nuove opportunità di visibilità e valorizzazione della tradizione gastronomica emiliana. Resta da vedere come i cittadini e i militanti del partito reagiranno a questa trasformazione, che, oltre a essere simbolica, potrebbe anche rappresentare una lezione di adattamento alle sfide economiche del presente.