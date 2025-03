Eleonora Giorgi, il dolore che le diede Amadeus a Sanremo

Rita Rusic racconta gli ultimi anni di Eleonora Giorgi, tra l’amarezza per il lavoro e la solitudine prima della morte.

Il mondo dello spettacolo italiano ha recentemente perso una delle sue attrici più apprezzate, Eleonora Giorgi, che si è spenta dopo una lunga battaglia contro un tumore. Durante un’intervista a Storie Italiane, trasmessa su Rai 1, Rita Rusic, produttrice cinematografica e amica di lunga data di Giorgi, ha voluto condividere alcuni dei dettagli più intimi degli ultimi anni della sua vita. La Rusic ha raccontato come l’attrice, negli ultimi tempi, si fosse sentita emarginata e delusa dal mondo del lavoro, ma anche come un episodio specifico l’abbia particolarmente ferita.

Giorgi, come svela la Rusic, aveva proposto di condurre il Festival di Sanremo 2022 insieme a Ornella Muti, due icone del cinema italiano che avrebbero portato sul palco un forte legame con la tradizione cinematografica nazionale. L’idea di un duo femminile con queste due leggende del cinema sembrava entusiasmare Amadeus, direttore artistico del festival, ma dopo numerosi incontri e discussioni, Eleonora Giorgi venne esclusa dalla conduzione senza alcuna spiegazione convincente. “Lei era rimasta malissimo,” racconta la Rusic, sottolineando come questo episodio l’avesse profondamente amareggiata.

L’amarezza per la carriera e il sogno di ruoli più artistici

Nel corso della sua lunga carriera, Giorgi ha avuto l’opportunità di lavorare con alcuni dei più grandi registi italiani, ma la sua carriera non si è mai davvero spinta verso ruoli più profondi e artistici. La Rusic ha spiegato come la sua amica desiderasse poter interpretare personaggi più complessi, ruoli che le permettessero di esprimere la sua vera arte. Tuttavia, secondo la produttrice, Giorgi non ha mai avuto l’occasione di collaborare con registi che credessero in lei sotto questa luce.

Rusic, nel ricordare la sua amica, afferma: “Bisognava darle anche un cameo, una parte piccola, anche per farle rivivere il set.” La produttore lamenta come spesso gli artisti non vengano apprezzati per quello che hanno dato nel corso della loro carriera, specialmente quando si avvicinano alla fine della loro carriera professionale. Tuttavia, nonostante le difficoltà legate alla sua carriera, Giorgi ha trovato una grande forza e serenità nella sua famiglia, che l’ha supportata nei momenti più difficili. Lontana dal mondo delle relazioni sentimentali e dal clamore pubblico, si è rifugiata nell’amore familiare, trovando in esso una stabilità emotiva che le ha permesso di affrontare con maggiore serenità gli ultimi mesi della sua vita.

Un addio che lascia un vuoto nel cuore del cinema italiano

Il ricordo di Eleonora Giorgi rimane indelebile nella storia del cinema italiano, una carriera segnata dalla passione e dal talento. La sua esclusione da una possibile partecipazione a Sanremo 2022 rappresenta solo uno degli episodi che hanno contribuito a farla sentire distante dal mondo che un tempo l’aveva celebrata. Un destino che, purtroppo, accomuna molti artisti, ma che non cancella il valore di una carriera che resterà nella memoria collettiva.