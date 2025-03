Sondaggi 2025: Fratelli d’Italia in testa, crisi per il Pd e M5S sorpassato da Forza Italia

Gli ultimi sondaggi evidenziano un quadro politico statico, con l’astensione al 49,4%. Fratelli d’Italia resta il primo partito, mentre il Partito Democratico fatica a consolidare la propria posizione. Forza Italia supera il Movimento 5 Stelle.

Il contesto internazionale e l’effetto sui sondaggi

Gli equilibri politici italiani sembrano sempre più condizionati dagli eventi internazionali. Guerra in Ucraina, tensioni in Medio Oriente, dazi statunitensi e proposte europee su difesa e ambiente sono fattori che si riflettono sulle preferenze elettorali. L’ultimo sondaggio Tecnè per Mediaset, pubblicato il 4 marzo 2025, conferma un trend consolidato: Fratelli d’Italia mantiene il primo posto con il 29,7%, mentre il Partito Democratico resta stabile al 22,5%, segnando una fase di difficoltà nel costruire un’alleanza ampia e coesa nel centrosinistra.

L’elemento più significativo della rilevazione è il sorpasso di Forza Italia sul Movimento 5 Stelle. Il partito guidato da Antonio Tajani raggiunge il 11,4%, superando il 11,2% del M5S, in calo rispetto ai dati precedenti. La Lega si attesta all’8,1%, mentre Alleanza Verdi-Sinistra si ferma al 6,1%.

Il problema principale della politica italiana resta l’altissimo tasso di astensione, che sfiora il 49,4%, segno di una crescente disaffezione degli elettori nei confronti dell’offerta politica.

La crisi del centrosinistra e le tensioni interne al Pd

Uno degli aspetti centrali del sondaggio è la crisi interna del Partito Democratico. Il dibattito sul piano di riarmo europeo proposto dalla presidente della Commissione UE Ursula Von der Leyen ha ulteriormente acuito le divisioni all’interno del partito. Elly Schlein si è schierata contro il progetto, in contrasto con l’ala riformista rappresentata da Paolo Gentiloni, che invece lo considera un passo necessario per la sicurezza dell’Europa.

La posizione della segretaria dem non trova però riscontro nel gruppo Socialisti e Democratici a Bruxelles, che ha espresso sostegno alla strategia di Von der Leyen. Questo ulteriore scollamento tra il Pd e i partner europei complica ancora di più la situazione per la Schlein, già alle prese con una base elettorale divisa.

Sicurezza e percezione dell’operato del governo

Di fronte agli scenari internazionali di crescente instabilità, il tema della sicurezza rimane al centro del dibattito politico italiano. Il sondaggio ha chiesto agli elettori un giudizio sull’azione del governo Meloni in questo settore.

Il 51% degli intervistati ritiene che si dovrebbe fare di più per affrontare le minacce alla sicurezza.

per affrontare le minacce alla sicurezza. Il 34% esprime invece un giudizio positivo sull’operato del governo di centrodestra.

Le tensioni globali, le sfide economiche e le divisioni interne ai partiti continueranno a influenzare le prossime dinamiche politiche, con un panorama ancora incerto in vista delle future elezioni.