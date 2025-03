Sondaggi politici: Fratelli d’Italia resta in testa, Meloni leader più apprezzata, Pd in recupero, Lega in calo

L’ultimo sondaggio Dire-Tecné conferma il primato del partito di governo e la crescita di consensi per il premier. Pd in leggero aumento, Lega in calo.

Fratelli d’Italia stabile al 29,8%, Pd in recupero

Secondo l’ultimo sondaggio Dire-Tecné, Fratelli d’Italia continua a dominare la scena politica italiana, restando il primo partito con il 29,8% delle preferenze, senza variazioni rispetto alla scorsa settimana. Nella coalizione di governo, Forza Italia mantiene l’11,3%, mentre la Lega di Matteo Salvini registra una lieve flessione, scendendo all’8,1% (-0,1%).

Sul fronte dell’opposizione, il Partito Democratico guidato da Elly Schlein segna un leggero aumento, salendo dello 0,1% e attestandosi al 22,4%. Stabile invece il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, fermo all’11,3%. Alleanza Verdi e Sinistra registra un incremento dello 0,1%, portandosi al 6,1%.

Tra i partiti minori, Azione di Carlo Calenda scende al 2,8% (-0,1%), Italia Viva di Matteo Renzi perde lo 0,2%, fermandosi al 2,3%, mentre +Europa cresce dello 0,1%, arrivando al 2%.

Giorgia Meloni leader più apprezzata, cresce la fiducia nel governo

Nel gradimento dei leader politici, Giorgia Meloni si conferma la più apprezzata con un 46,2% di preferenze. Seguono il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al 39,2%, e la segretaria del Pd Elly Schlein, che ottiene il 30,7%.

Cresce anche la fiducia nel governo guidato da Giorgia Meloni, che registra un consenso del 42,1% (+0,1%), mentre il 50,2% degli intervistati si dichiara sfavorevole all’operato dell’esecutivo.

I dati confermano la solidità della maggioranza di centrodestra, mentre l’opposizione appare ancora frammentata. Il lieve recupero del Pd e la stabilità del M5S potrebbero rappresentare segnali di una riorganizzazione delle forze progressiste in vista delle prossime sfide politiche.