Gabry Ponte trionfa con “Tutta l’Italia” al San Marino Song Contest 2025 e vola all’Eurovision

Il producer torinese rappresenterà la Repubblica del Titano a Basilea con Tutta l’Italia, brano diventato un tormentone a Sanremo.

Gabry Ponte vince con Tutta l’Italia

Il San Marino Song Contest 2025 ha il suo vincitore: Gabry Ponte. Il producer e dj torinese ha conquistato il primo posto con il brano Tutta l’Italia, la hit che ha fatto ballare il pubblico durante l’ultimo Festival di Sanremo. Grazie a questo successo, sarà lui a rappresentare la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2025, in programma a Basilea dal 13 al 17 maggio.

Per l’Italia, invece, gareggerà Lucio Corsi con Volevo essere un duro, dopo il forfait di Olly, vincitore del Festival di Sanremo.

La giuria e la classifica finale

La serata, andata in onda in diretta tv e radio dal Teatro Nuovo di Dogana, è stata condotta da Flora Canto e Francesco Facchinetti. A decretare la vittoria di Gabry Ponte è stata una giuria di esperti presieduta dal critico musicale Luca De Gennaro e composta da:

Roberto Sergio, direttore generale di Rtv San Marino e Rai

Mario Andrea Ettorre, direttore marketing Siae

Federica Gentile, conduttrice radio-tv

Ema Stokholma, conduttrice e dj

Al secondo posto si è classificata la band trentina The Rumpled con il brano in inglese You Get Me So High, mentre il terzo gradino del podio è andato all’ucraino Teslenko con Storm. Quinto posto per Boosta, cofondatore dei Subsonica, mentre altri nomi noti come Bianca Atzei, Pierdavide Carone, Marco Carta, Silvia Salemi e Luisa Corna non sono riusciti a entrare nella top ten, piazzandosi dall’undicesima posizione in poi.

Una competizione dal respiro internazionale

Il San Marino Song Contest 2025 ha visto la partecipazione di venti artisti provenienti da diversi paesi, tra cui Italia, San Marino, Albania, Belgio, Slovenia, Svezia e Ucraina. Il regolamento sammarinese, infatti, permette candidature da tutto il mondo e brani interpretati in qualsiasi lingua, rendendo la competizione una vetrina internazionale.

Dopo il trionfo, ora Gabry Ponte si prepara all’Eurovision Song Contest, dove tenterà di portare la Repubblica di San Marino nelle fasi finali del contest musicale più seguito d’Europa.