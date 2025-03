Caso Diciotti, Feltri attacca: “Abbiamo trasformato i clandestini in vittime e gli italiani in colpevoli”

Vittorio Feltri interviene sulla sentenza della Cassazione che impone un risarcimento ai migranti della Diciotti: “Abbiamo trasformato i clandestini in vittime e gli italiani in colpevoli”.

La sentenza della Cassazione e il commento di Feltri

La recente decisione della Cassazione sul caso Diciotti, che impone allo Stato italiano di risarcire alcuni migranti trattenuti sulla nave della Guardia Costiera nel 2018, continua a far discutere. Tra le voci più critiche c’è quella di Vittorio Feltri, che nel suo editoriale per Il Giornale ha espresso un giudizio netto sulla sentenza e sulla gestione del fenomeno migratorio in Italia.

“Si è insinuata in noi l’idea, assolutamente malsana, che i migranti siano portatori esclusivamente di diritti e non tenuti ad osservare regole e leggi dello Stato verso il quale migrano, in questo caso l’Italia”, scrive Feltri, denunciando quella che considera una deriva culturale e politica che avrebbe portato a una distorsione della realtà.

“Migranti vittime, italiani colpevoli”

Feltri insiste su quello che definisce un paradosso tutto italiano: “Quelli che migrano illegalmente vengono ritenuti vittime, chi pretende il rispetto delle norme, invece, viene ritenuto colpevole e deve pagare, risarcire”.

Secondo il giornalista, l’orientamento di una parte della magistratura e di una certa opinione pubblica avrebbe trasformato il principio di accoglienza in un dogma indiscutibile, ignorando le conseguenze che questo ha sulla sicurezza e sulla stabilità sociale del Paese.

“Gli italiani non vogliono un’invasione”

Nel suo intervento, Feltri si fa portavoce di quello che, a suo avviso, è il sentimento prevalente tra gli italiani: “Gli italiani non vogliono che il loro Paese venga invaso da centinaia di migliaia di extracomunitari senza documenti ogni anno. Non lo vogliono. E in un Paese di diritto, democratico, tale volontà non può essere calpestata o ignorata”.

Per il giornalista, la situazione attuale genera un senso di frustrazione e rabbia nella popolazione, che si sente impotente di fronte a decisioni che sembrano premiare chi viola le leggi e penalizzare chi le rispetta.

“Ripristiniamo il rispetto delle regole”

Feltri conclude il suo editoriale con un appello a ristabilire l’ordine: “Ripristiniamo il rispetto delle regole. Sicuramente non possiamo continuare a vittimizzare chi le calpesta e criminalizzare chi le osserva”.

Infine, il giornalista respinge l’idea che l’Italia debba un debito morale nei confronti dei migranti: “Noi non dobbiamo niente a nessuno. Sono gli ospiti a doverci qualcosa: riguardo e riconoscenza”.

Parole che sicuramente alimenteranno il dibattito sul tema migratorio, già al centro dello scontro politico tra governo, opposizione e magistratura.