Cento, comandante della polizia locale fermato ubriaco alla guida: multa e patente ritirata

A Cento, durante un controllo stradale, i carabinieri fermano il comandante della polizia locale di Finale Emilia: positivo all’alcoltest, multato e senza patente.

Il controllo a Cento e la scoperta inaspettata

Martedì 22 aprile, lungo una strada di Cento, nel Ferrarese, i carabinieri hanno allestito un posto di blocco per effettuare controlli tra gli automobilisti. Tra le persone fermate anche Fabio Ferioli, comandante della polizia locale di Finale Emilia, in provincia di Modena.

Dopo la richiesta dei documenti, Ferioli è stato sottoposto ad alcoltest e il risultato ha confermato la positività. Una sorpresa per i militari, che solo dopo aver verificato l’identità dell’uomo si sono resi conto del suo ruolo istituzionale.

La sanzione e il ritiro della patente

Fabio Ferioli, che al momento del controllo non era in servizio ma indossava ancora la divisa, era appena uscito da un bar. Il suo tasso alcolemico rilevato era compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, superando il limite consentito per legge.

I carabinieri hanno proceduto con la sanzione amministrativa prevista: una multa, il ritiro immediato della patente e la decurtazione di dieci punti. Una situazione imbarazzante che ora potrebbe avere anche ulteriori conseguenze disciplinari.

Il rischio di provvedimenti disciplinari

Essendo un dipendente pubblico, Ferioli potrebbe ora essere sottoposto a una valutazione disciplinare da parte dell’amministrazione comunale di Finale Emilia. Sarà il Comune a decidere se intraprendere ulteriori azioni nei suoi confronti, considerando la particolare gravità del comportamento rispetto al ruolo ricoperto.

Il caso ha destato scalpore nelle due province, riaccendendo il dibattito sulla responsabilità degli agenti pubblici anche fuori dall’orario di servizio.