Cade dalla moto durante una gara di motocross e viene violentemente travolto dalle altre moto in pista, muore a 16 anni Aidan Zingg

Il giovane pilota statunitense è deceduto in pista dopo un incidente durante il Mammoth Motocross. La gara è stata interrotta solo due giri dopo l’impatto.

Incidente fatale durante la gara a Mammoth Lakes

Grave incidente durante una gara di motocross negli Stati Uniti. Il giovane pilota Aidan Zingg, 16 anni, ha perso la vita in seguito a una caduta avvenuta durante il Mammoth Mountain MX, uno degli eventi più attesi nel panorama fuoristradistico californiano. L’episodio si è verificato mentre il ragazzo era in sella alla sua Kawasaki, impegnato in una curva della pista. Dopo la perdita di controllo del mezzo, il ragazzo è stato colpito da altri motociclisti che lo seguivano in gara.

L’impatto è stato particolarmente violento. Nonostante fosse rimasto esanime sulla pista, la competizione non è stata fermata immediatamente: la direzione gara ha interrotto la corsa solo dopo due giri, quando era ormai evidente la gravità della situazione. Il personale medico è intervenuto, ma per Aidan Zingg non c’è stato nulla da fare.

Una giovane promessa del motocross americano

Aidan Zingg era considerato uno dei giovani più promettenti del motocross negli Stati Uniti. Nel 2024, si era già messo in luce vincendo il titolo AMA National Amateur Championship nella categoria Supermini 2, oltre a un secondo posto nella Supermini 1. Le sue prestazioni lo avevano portato a firmare con il Team Green Kawasaki, un importante programma di sviluppo per giovani talenti voluto dalla casa giapponese.

Il debutto nella classe 250, prevista per la stagione successiva, rappresentava un passaggio decisivo nella carriera del pilota, che fin da piccolo aveva dimostrato talento e passione per il motocross. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dalla Kawasaki con un messaggio ufficiale diffuso tramite il profilo social del team: “È con grande tristezza che piangiamo la scomparsa del pilota del Kawasaki Team Green, Aidan Zingg. Zingg ha perso la vita in seguito alle ferite riportate in un incidente al Mammoth Motocross di Mammoth Lakes, in California. La sua dedizione e la sua gentilezza saranno ricordate per sempre”.

Le circostanze della tragedia hanno aperto interrogativi sull’efficacia dei protocolli di sicurezza in pista e sulla tempistica della sospensione della gara, ma al momento non risultano indagini in corso da parte delle autorità competenti.