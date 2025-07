Ilaria Salis guida la marcia contro gli affitti alle stelle, “Siamo stanchi di affitti impossibili”

L’europarlamentare di Avs al centro della manifestazione contro sfratti e affitti alle stelle. Corteo da piazzale Lodi alla periferia di Milano.

Ilaria Salis in testa alla protesta: “Milano è diventata invivibile”

È stata Ilaria Salis, europarlamentare di Avs, la protagonista del corteo organizzato ieri a Milano per denunciare la crescente emergenza abitativa che sta colpendo la città. Alcune centinaia di persone si sono radunate nel tardo pomeriggio in piazzale Lodi, da dove è partita la manifestazione che ha attraversato le strade verso piazzale Corvetto.

L’iniziativa ha coinvolto anche sigle politiche e sindacali come Pd, Prc, Movimento 5 Stelle, Cub, Sicet, Unione inquilini e Sunia, tutte accomunate dalla richiesta di fermare sfratti, sgomberi e speculazioni immobiliari. Al centro della protesta, il tema degli affitti insostenibili per chi ha redditi medio-bassi.

“Chi guadagna 1500 euro non può spenderne 1000 per l’affitto”

Durante il corteo, Ilaria Salis ha rilasciato dichiarazioni dirette e incisive sulla situazione abitativa a Milano. “La situazione di Milano è insostenibile per tante persone e per i lavoratori”, ha dichiarato. “Se una persona guadagna 1500 euro al mese non può spendere 1000 euro per la casa. Siamo qui per dire stop a sfratti e alla speculazione edilizia. Anche il Comune dovrebbe intervenire per restringere la normativa sugli affitti brevi”.

Il suo intervento è stato accolto con forte approvazione dai partecipanti, molti dei quali lamentano l’impossibilità di trovare alloggi a prezzi accessibili, soprattutto nelle zone centrali e semi-periferiche del capoluogo lombardo.

Conclusione pacifica in periferia: “Qui il disagio è evidente”

Il corteo si è concluso in piazza Gabrio Rosa, quartiere periferico simbolo del disagio abitativo milanese, dove i manifestanti hanno ribadito le proprie richieste in un clima pacifico e senza tensioni. Gli organizzatori hanno sottolineato che proprio in queste aree si manifesta in modo più evidente l’urgenza di un intervento concreto da parte delle istituzioni per contrastare sfratti e affitti insostenibili.