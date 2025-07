Caldo estremo, il Ministro Schillaci: “Nessun aumento di mortalità, situazione sotto controllo”

Il ministro della Salute rassicura: malori sì, ma al momento non si registrano picchi di decessi legati alle alte temperature.

Schillaci: “Nessun incremento nei decessi, ma attendiamo dati completi”

Il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenuto a Unomattina su Rai 1, ha fatto il punto sull’impatto dell’ondata di calore che sta interessando gran parte dell’Italia. Nonostante il caldo eccezionale, i dati attualmente disponibili non mostrano segnali preoccupanti sul piano della mortalità.

“Dai dati che abbiamo, che sono per il momento parziali, rispetto agli anni precedenti non stiamo notando un’aumentata mortalità”, ha spiegato il ministro. Ha poi chiarito che sarà possibile fare valutazioni più dettagliate nei prossimi giorni: “Avremo dei dati più certi a partire dai prossimi giorni, però per il momento la situazione è sotto controllo”.

Al via una cabina di regia con ministero, Protezione civile e Inail

Nel corso del suo intervento, Schillaci ha annunciato l’attivazione di una cabina di regia per monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni sanitarie legate al caldo. All’iniziativa prenderanno parte il Dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, la Protezione civile, il Dipartimento di Prevenzione della Regione Lazio e l’Inail.

L’obiettivo è quello di coordinare le risposte a eventuali emergenze e affrontare con tempestività le segnalazioni legate a malori o situazioni di rischio, soprattutto nelle fasce di popolazione più vulnerabili. Il ministro ha comunque riconosciuto che si sono verificati alcuni episodi legati al caldo: “Nonostante alcuni casi di malori che purtroppo si sono verificati”, ha detto, sottolineando però che la situazione resta monitorata e sotto controllo.