Si temeva il peggio, ma è vivo, ritrovato il bimbo di 5 anni scomparso nel nulla in un campeggio

Il bambino di 5 anni era sparito la sera di venerdì 11 luglio dal camping Por la Mar. È stato rintracciato su una collina dopo ore di apprensione.

Il piccolo scomparso individuato in collina, sta bene

È stato ritrovato vivo il bambino di 5 anni scomparso da un campeggio nella frazione Latte, a Ventimiglia, nella serata di venerdì 11 luglio. Il piccolo si era allontanato mentre si trovava con la famiglia nel camping Por la Mar, facendo scattare immediatamente l’allarme e mobilitando numerosi soccorritori.

Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, il bimbo è stato localizzato su una collina situata alle spalle della località da cui era sparito. A trovarlo sarebbe stato un passante, che ha prontamente avvisato le forze dell’ordine. Il bambino, che avrebbe percorso circa tre chilometri, è stato poi accompagnato a braccia dai soccorritori fino al centro della cittadina, dove una piccola folla lo ha accolto con un applauso liberatorio.

Le sue condizioni appaiono buone: non presenta ferite evidenti, anche se i sanitari stanno effettuando gli accertamenti del caso. È già stato riconsegnato ai genitori.

Un testimone sentito in caserma: i cani non seguono la sua pista

Durante le ricerche, l’ultimo ad aver visto il bambino è stato un uomo che è stato ascoltato dagli inquirenti in qualità di testimone. L’uomo ha raccontato di aver incontrato il piccolo a un incrocio e di averlo accompagnato fino a un bivio nei pressi della sua abitazione. La sua versione non ha convinto gli investigatori, che hanno condotto i cani molecolari fino all’abitazione indicata. Tuttavia, gli animali si sono fermati lì e non hanno proseguito lungo il sentiero menzionato dall’uomo, alimentando dubbi sulla ricostruzione fornita.

Alla notizia del ritrovamento, anche il testimone è scoppiato in lacrime. Gli investigatori stanno valutando tutti gli elementi raccolti per comprendere la dinamica dei fatti.

Il sindaco e i vigili del fuoco: “Sta bene, una gioia immensa”

Soddisfazione e commozione sono state espresse dalle istituzioni. “Il bambino è stato trovato sano e salvo ed è in braccio alla sua mamma nel Centro di Comando dei Vigili del Fuoco. Grazie a tutti per il preziosissimo aiuto!”, ha scritto il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, sui social.

Anche il vicecomandante dei vigili del fuoco, Alessandro Garibaldi, ha commentato con emozione: “Sta bene e ha potuto abbracciare sua madre. È stato un momento davvero commovente”.