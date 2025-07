Bari, fatale gesto di altruismo: Giusy investita mentre aiuta motociclisti feriti sulla tangenziale, aveva 41anni

Una donna di 41 anni è stata investita e uccisa mentre aiutava due motociclisti feriti in un incidente sulla tangenziale di Bari.

Dramma sulla tangenziale di Bari: scende dall’auto per aiutare e viene investita

Stava soccorrendo due motociclisti coinvolti in un precedente incidente quando è stata travolta da un Suv in corsa. La vittima è Giusy, 41 anni, originaria di Sammichele di Bari, morta nella tarda serata del 25 luglio, poco prima della mezzanotte, lungo la tangenziale di Bari, in direzione sud, all’altezza dell’uscita per il quartiere San Paolo.

La donna viaggiava in auto con il marito Vito. Entrambi si erano fermati per prestare aiuto a due centauri feriti. Secondo quanto ricostruito, un Suv ha cercato di evitare il blocco stradale ma non è riuscito a fermarsi in tempo, colpendo in pieno la donna.

Inutili i soccorsi: il 118 non è riuscito a salvarla

I sanitari del 118 sono arrivati rapidamente sul posto, ma nonostante le manovre di rianimazione, per Giusy non c’è stato nulla da fare. La 41enne è morta sul colpo. Il marito Vito, anch’egli investito, è rimasto ferito ma le sue condizioni non sono gravi.

Altri feriti nell’incidente iniziale: grave una motociclista

Nell’incidente originario erano rimasti coinvolti due motociclisti. Una donna, passeggera di una delle moto, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Paolo di Bari con fratture multiple. Le sue condizioni sono gravi. Il fidanzato, che era con lei, ha riportato solo ferite lievi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità bloccata per ore. La notizia ha sconvolto l’intera cerchia dei motociclisti pugliesi, che ricordano Giusy come una donna attiva, appassionata e punto di riferimento per il gruppo. «Sempre pronta ad accogliere e organizzare le nostre uscite», ha detto uno dei suoi amici biker.