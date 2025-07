Polignano, bagnanti in fuga a Cala Paradiso: minivan si schianta tra le rocce

Il mezzo ha rischiato di travolgere i bagnanti sulla scogliera di Cala Paradiso, ma si è fortunatamente incastrato tra le rocce.

Camper perde il controllo a Cala Paradiso: sfiorata la tragedia

Attimi di paura a Polignano a Mare, dove un camper straniero ha rischiato di travolgere decine di persone stese al sole sulla scogliera di Cala Paradiso. Il mezzo era parcheggiato in una zona vietata, affacciata su uno dei punti panoramici più suggestivi del paese, quando ha improvvisamente perso aderenza al suolo ed è scivolato lungo il pendio roccioso.

Il camper, in bilico sul costone degradante verso il mare, ha percorso diversi metri prima di bloccarsi tra le rocce. Solo l’arresto improvviso della corsa ha impedito che il mezzo piombasse sui bagnanti, evitando per un soffio conseguenze drammatiche.

Intervento dei Vigili del Fuoco e Carabinieri

Decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Monopoli e Bari, turno B, che sono giunti tempestivamente con due mezzi antincendio e una gru di grandi dimensioni. In pochi minuti i soccorritori hanno agganciato il camper e lo hanno sollevato, evitando che precipitasse in mare o colpisse le persone presenti nella zona.

Durante le operazioni, l’area è stata messa in sicurezza anche da una pattuglia dei Carabinieri, che ha delimitato l’accesso alla scogliera per consentire le manovre di recupero in totale sicurezza.

L’autista del veicolo, che ha riportato lievi ferite, è stato assistito sul posto. Fortunatamente, nessuno tra i presenti ha riportato conseguenze fisiche.

Paura tra i bagnanti, evitata la tragedia

Le immagini dell’autocaravan incastrato tra le rocce hanno rapidamente fatto il giro dei social, alimentando preoccupazione tra i cittadini. La presenza massiccia di bagnanti nella zona, molto frequentata in estate, ha reso l’accaduto particolarmente allarmante.

Le autorità locali raccomandano il rispetto delle regole di sosta, soprattutto in aree panoramiche e a rischio, per evitare nuovi episodi che potrebbero avere esiti ben peggiori.