Nicola Marino, carabiniere 59enne muore improvvisamente durante un’escursione, era prossimo alla pensione

Nicola Marino, comandante della Stazione di San Vigilio di Marebbe, è deceduto per un malore improvviso durante un’escursione, lasciando tre figli e la moglie.

La tragedia durante una passeggiata in montagna

Un’escursione tra i sentieri dell’Alto Adige si è trasformata in tragedia per Nicola Marino, 59 anni, comandante della Stazione dei Carabinieri di San Vigilio di Marebbe. L’uomo si trovava in montagna quando ha accusato un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Marino, originario della Puglia, era un carabiniere esperto e stimato, prossimo alla pensione dopo una lunga carriera nell’Arma. Lascia la moglie e tre figli, profondamente colpiti da questa improvvisa perdita.

Secondo quanto ricostruito, il comandante si era concesso un’escursione in una giornata di riposo, approfittando delle temperature favorevoli e della passione per la montagna che lo accompagnava da anni. I primi segnali del malore sono comparsi improvvisamente, e chi era con lui ha immediatamente allertato i soccorsi. Gli operatori sanitari giunti sul posto hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo è stato vano.

Un punto di riferimento per colleghi e cittadini

Nicola Marino era molto conosciuto nella zona di San Vigilio di Marebbe, dove da anni guidava la locale stazione dei Carabinieri. Il suo lavoro quotidiano era apprezzato dai colleghi e da chi, sul territorio, si era trovato a collaborare con lui per attività di vigilanza e tutela. Dopo una carriera caratterizzata da impegno e dedizione, il 59enne stava per raggiungere il traguardo della pensione, che avrebbe dovuto celebrare nei prossimi mesi.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito l’Arma dei Carabinieri e quanti avevano avuto modo di conoscerlo. La sua figura rimane legata a un esempio di servizio svolto con professionalità e senso del dovere.

Le autorità locali hanno espresso cordoglio alla famiglia, sottolineando il valore umano e professionale di Marino. I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni, in una cerimonia che si prevede molto partecipata, per permettere a colleghi e cittadini di rendere omaggio al comandante scomparso.