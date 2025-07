Sondaggi 2025, Fratelli d’Italia stabile, il Pd cala, crescono M5S e FI, giù la Lega

Fratelli d’Italia resta primo partito, Pd in flessione e M5s in leggera risalita, secondo l’ultima rilevazione Swg per il Tg La7.

Fdi resta in testa, Pd in calo

Il nuovo sondaggio Swg sulle intenzioni di voto fotografa una situazione politica stabile, con Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni ancora saldamente al primo posto. Il partito si conferma al 29,9%, senza variazioni rispetto alla settimana precedente, aumentando così il distacco dal Partito Democratico di Elly Schlein, che scende al 22,4% con una perdita dello 0,3%.

Movimento 5 Stelle in crescita, Lega ferma

A guadagnare terreno è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che passa dal 13% al 13,4%. Nessun cambiamento per la Lega di Matteo Salvini, che resta stabile all’8,4%.

Le variazioni degli altri partiti

Piccolo passo avanti per Forza Italia, che cresce dello 0,2% e si attesta all’8,1%. In calo invece Verdi e Sinistra, ora al 6,7% (-0,2%), e Azione di Carlo Calenda, che scende dal 3,5% al 3,3%. In crescita Italia Viva di Matteo Renzi, che sale dal 2,2% al 2,4%, mentre +Europa resta al 2,1% e Noi Moderati si conferma all’1%.