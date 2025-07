Bari, festa di nozze in via Nicolai con serenata e fuochi d’artificio: intervengono le forze dell’ordine

Un’intera strada del quartiere Libertà si è trasformata in un palcoscenico improvvisato per una serenata nuziale, con musica neomelodica, luci e fuochi d’artificio, finita sotto controllo della Polizia.

Festa di nozze interrotta nel cuore del Libertà

BARI – Un tratto di via Nicolai, all’incrocio con via Manzoni, si è trasformato per una sera in un’area di festa a cielo aperto. Un palco improvvisato, casse acustiche, palloncini, cuori luminosi e un buffet a base di rustici e birra hanno animato la serenata dedicata a una coppia di futuri sposi. La celebrazione, di ispirazione neomelodica, ha richiamato centinaia di persone, attirando anche l’attenzione dei residenti e dei passanti incuriositi dalla musica e dalle luci.

La serata, però, non era stata autorizzata. Dopo numerose segnalazioni giunte al numero di emergenza, sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile, delle Volanti e della Polizia locale. La Questura di Bari ha confermato la presenza di «un gruppo numeroso di persone in strada», con il traffico momentaneamente ostacolato dalla struttura allestita quasi al centro della carreggiata. Gli agenti hanno provveduto a identificare diversi partecipanti, tra cui anche gli sposi, risultati entrambi incensurati, mentre tra gli invitati figuravano alcune persone già note alle forze dell’ordine.

Video virali e controlli della Polizia

La serenata è stata ripresa da decine di cellulari, con immagini condivise rapidamente sui social. Nei filmati si nota un piccolo palcoscenico illuminato, la scritta “Ti amo” a dimensione umana e l’esibizione di un cantante dalla forte inflessione napoletana, che invitava amici e curiosi a unirsi ai festeggiamenti. I video mostrano anche momenti di ballo collettivo e fuochi d’artificio esplosi in strada, contribuendo all’atmosfera di festa.

L’arrivo delle forze dell’ordine ha interrotto l’evento, ristabilendo la circolazione e mettendo fine alla serata. La Polizia ha effettuato controlli e identificazioni per chiarire le responsabilità legate all’occupazione abusiva della strada e all’organizzazione della manifestazione. Non risultano al momento sanzioni agli sposi, mentre gli accertamenti proseguono per valutare eventuali violazioni di norme di sicurezza e ordine pubblico.