“Lo volevano gli antichi romani”: Salvini mercoledì il sì definitivo al Ponte di Messina

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha annunciato il imminente via libera al ponte sullo Stretto di Messina – “un progetto discusso sin dagli antichi romani” – durante un evento nelle Marche a cui partecipavano anche Giorgia Meloni e Antonio Tajani.

Il governo mobilitato per le Marche e il ponte

In visita nella Regione Marche, la premier Giorgia Meloni e il vicepremier Antonio Tajani hanno illustrato i nuovi progetti governativi per lo sviluppo territoriale. Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha partecipato invece in videocollegamento. Giustificando la sua assenza, ha spiegato che «ogni minuto mi è prezioso qua in ufficio», impegnato nella finalizzazione del progetto del ponte di Messina, situato a circa 850 km da Ancona.

Il sì al ponte, in arrivo mercoledì mattina

Secondo le parole di Matteo Salvini, il via libera definitivo dovrebbe arrivare mercoledì mattina intorno alle 12:30. Ha descritto l’appuntamento come una «pagina di storia», affermando: «A proposito di promesse che non sono mai state realizzate: mercoledì mattina alle 12.30 ci sarà l’approvazione del progetto definitivo per l’avvio dei lavori del ponte sullo Stretto di Messina». Un momento che, a suo dire, ha la precedenza su qualsiasi altro impegno.

Un sogno millenario verso la realizzazione

Il ministro ha sottolineato come il progetto, sognato sin dagli antichi romani, sia ormai giunto alle «ultime norme e ultime firme per queste quarantotto ore che segneranno una pagina di storia». Nonostante la partecipazione remota, ha voluto sostenere con un messaggio vocale il governatore uscente Francesco Acquaroli, esponente di FdI, pronto alla ricandidatura per le elezioni regionali di fine settembre.