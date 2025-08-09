Tragedia in quota: escursionista muore per un malore improvviso sotto gli occhi della moglie

Un uomo di 72 anni di Pistoia è deceduto durante un’escursione sulle Dolomiti trentine, colto da malore improvviso mentre camminava con la moglie.

Malore improvviso durante l’escursione

Tragedia nella mattinata di venerdì 8 agosto lungo un sentiero in Val di Fassa, nel cuore delle Dolomiti trentine. Un uomo di 72 anni, residente a Pistoia, ha perso la vita durante una passeggiata in quota. Secondo le prime informazioni, l’escursionista stava camminando insieme alla moglie quando, all’improvviso, si è accasciato al suolo, colpito da un malore improvviso.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

L’intervento dei soccorritori

Gli operatori del Soccorso Alpino, già presenti a valle, sono intervenuti rapidamente raggiungendo il luogo dell’emergenza via terra. Una volta constatato il decesso e ottenuto il nulla osta delle autorità, la salma è stata recuperata e trasferita alla camera mortuaria di Campitello di Fassa.

La moglie, sotto choc per l’accaduto, è stata accompagnata a valle dagli stessi soccorritori. Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito.