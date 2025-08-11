Mangia un biscotto e si addormenta: bimbo di un anno muore dopo aver vomitato dormendo

Aveva mangiato un biscotto e si era addormentato. Pochi minuti dopo la madre lo ha trovato privo di sensi: in ospedale ogni tentativo è stato inutile.

Il malore e la corsa disperata in ospedale

Una tragedia ha sconvolto Vasto nella serata di ieri: un bimbo di appena un anno è morto in ospedale dopo un malore improvviso. La madre, di origine romena, lo ha portato d’urgenza al pronto soccorso intorno alle 19:10, trovandolo già in arresto cardiocircolatorio. I medici hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione e lo hanno intubato, ma ogni sforzo si è rivelato vano. L’intervento è proseguito per diversi minuti, finché i sanitari hanno dovuto constatare il decesso.

La possibile causa: sospetta polmonite ab ingestis

Dalle prime ricostruzioni, il piccolo aveva mangiato un biscotto poco prima di addormentarsi. Poco dopo, la madre lo ha visto vomitare e ha tentato di soccorrerlo, correndo poi verso l’ospedale. Non sono stati rilevati segni di violenza sul corpo. Gli investigatori non escludono che la causa possa essere una polmonite ab ingestis, provocata dall’inalazione accidentale di cibo nelle vie respiratorie. Questa ipotesi è ora al centro delle indagini.

Autopsia disposta, indagano i carabinieri

I carabinieri hanno già ascoltato la madre per ricostruire ogni dettaglio della vicenda. La Procura di Vasto ha disposto l’autopsia, richiesta anche dall’ospedale, per chiarire le cause del decesso. La salma è stata posta sotto sequestro e sarà trasferita all’ospedale di Chieti per gli accertamenti. Secondo gli esperti, la polmonite ab ingestis è un’infiammazione polmonare grave, spesso causata dall’ingresso di cibo o liquidi nei polmoni, condizione particolarmente rischiosa nei bambini molto piccoli per la ridotta capacità delle vie respiratorie e il riflesso della deglutizione ancora immaturo.