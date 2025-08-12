Sondaggi 2025, FdI avanti, Pd fermo, M5S in calo, salgono FI e Lega

Sondaggi, nessun scossone nei consensi: Fratelli d’Italia guida con ampio margine, Pd fermo al 22,1%, M5s in lieve calo al 12,3%.

Fratelli d’Italia resta primo partito

L’ultima rilevazione di Termometro Politico per True Data fotografa un panorama politico stabile nella prima settimana di agosto. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni resta saldamente in testa con il 29,1% (+0,1% rispetto al 25 luglio). Segue il Partito Democratico di Elly Schlein, fermo al 22,1%, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte perde lo 0,2% e si attesta al 12,3%.

Sondaggi, centrodestra avanti, piccoli movimenti nei partiti

Dietro i primi tre, Forza Italia di Antonio Tajani sale all’8,8% (+0,1%) e la Lega di Matteo Salvini all’8,5% (+0,1%). Cresce anche Alleanza Verdi Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che guadagna lo 0,2% e raggiunge il 6,6%. Azione di Carlo Calenda è al 3% (+0,1%), Italia Viva di Matteo Renzi resta al 2,4%, mentre +Europa di Riccardo Magi scende all’1,8% (-0,2%).

Il quadro delle coalizioni

Per le alleanze, il centrodestra – composto da FdI, Lega e Forza Italia – è stabile in testa al 47,3% (in lieve calo dal 47,4%). Il centrosinistra, M5s escluso, cala al 30%. Se Pd e M5s fossero insieme, la coalizione arriverebbe al 35,2%, ma il divario dal centrodestra resterebbe ampio.