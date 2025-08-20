Belen Rodriguez furiosa a Porto Cervo, patatine contro i ragazzi che la filmano

Durante una serata a Porto Cervo, Belen Rodriguez si sarebbe infuriata con alcuni ragazzi che la riprendevano: la showgirl avrebbe reagito lanciando patatine.

Lite in un ristorante di Porto Cervo

Serata movimentata per Belen Rodriguez in un noto locale di Porto Cervo. La showgirl argentina, intenta a ballare su un tavolo, sarebbe stata notata da un gruppo di ragazzi romani che ha iniziato a riprenderla con il cellulare. Una reazione immediata: secondo quanto riportato, Belen avrebbe afferrato delle patatine avanzate nei piatti e le avrebbe lanciate contro i ragazzi, visibilmente infastidita dalle riprese. L’episodio, durato pochi minuti, non avrebbe avuto ulteriori conseguenze e la modella avrebbe poi ripreso a ballare come se nulla fosse accaduto. Nessuna traccia del momento è finita sui social, al contrario di quanto avvenuto poche settimane fa con la lite al distributore di benzina, ripresa e diventata virale in poche ore.

Un periodo di tensioni per Belen Rodriguez

Non è la prima volta che la showgirl finisce al centro di episodi che attirano l’attenzione. A inizio agosto, infatti, la discussione con un benzinaio aveva scatenato centinaia di commenti online. Ora questo nuovo episodio a Porto Cervo conferma un periodo piuttosto agitato per l’argentina, che non nasconde il suo temperamento diretto e spesso sopra le righe. La popolarità continua a inseguirla anche nei momenti privati, e i curiosi non sembrano darle tregua.

Addio a Nicolò De Tomassi e rapporti familiari freddi

Alla serata erano presenti alcuni amici, ma non Nicolò De Tomassi, l’avvocato con cui Belen era stata sorpresa in atteggiamenti intimi dal settimanale Chi. La frequentazione, infatti, sarebbe già giunta al capolinea: la stessa showgirl si definisce single. A complicare le cose, ci sarebbe anche l’allontanamento dalla sorella Cecilia Rodriguez, che diventerà mamma a ottobre. Un intreccio di tensioni personali e relazionali che rendono questo periodo tutt’altro che sereno per la showgirl argentina.