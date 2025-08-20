Alassio, turista di 75 anni colpito da continui gavettoni finisce in ospedale

Ad Alassio un turista pavese di 75 anni è stato travolto da decine di gavettoni mentre dormiva in spiaggia: ricovero urgente e denuncia contro ignoti.

Ferragosto di paura in spiaggia ad Alassio

Un tranquillo pomeriggio di Ferragosto si è trasformato in un incubo per un turista di Pavia di 75 anni in vacanza ad Alassio. L’uomo, che stava riposando su un lettino in una spiaggia privata, è stato improvvisamente colpito da circa trenta secchiate d’acqua lanciate da un gruppo di giovani. Uno “scherzo” che ha avuto conseguenze gravissime: il pensionato, svegliatosi di soprassalto, ha accusato un violento shock emotivo accompagnato da una crisi ipertensiva arteriosa.

Ricovero d’urgenza e conseguenze mediche

Soccorso tempestivamente, l’anziano è stato trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove i medici hanno disposto il ricovero per due giorni. Dimesso il 17 agosto, i sanitari hanno comunque riscontrato danni cardiovascolari e psichici che richiedono ulteriori accertamenti. I medici monitoreranno attentamente l’evoluzione delle sue condizioni, soprattutto per escludere conseguenze permanenti.

Denuncia e indagini sui responsabili

Il turista lombardo, profondamente scosso dall’accaduto, ha deciso di sporgere denuncia. Al momento gli autori del gesto non sono ancora stati identificati: si tratterebbe di un gruppo di giovanissimi che avrebbe scelto l’uomo come “vittima perfetta” del loro crudele passatempo. Le indagini si concentrano ora sulle testimonianze degli altri bagnanti e sulle immagini delle telecamere di sorveglianza a circuito chiuso del lido. Verranno inoltre acquisite eventuali fotografie scattate dai presenti quel giorno, per cercare di risalire agli autori dello scherzo di Ferragosto.