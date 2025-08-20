Ladispoli, tragedia sulla via Aurelia: morta la 36enne motociclista Gioia Fioravanti

Aveva 36 anni Gioia Fioravanti, la motociclista deceduta in un incidente sulla via Aurelia a Ladispoli. Solo pochi giorni fa aveva perso il fidanzato Daniele.

Un doppio lutto che sconvolge Ladispoli

Una tragedia che ha lasciato senza parole Ladispoli. Nel pomeriggio di martedì 19 agosto, al chilometro 36 della via Aurelia, è morta in un incidente stradale Gioia Fioravanti, motociclista di 36 anni. Solo pochi giorni prima, la donna aveva perso il fidanzato Daniele, i cui funerali si terranno giovedì 21 agosto nella parrocchia di San Martino Vescovo. A lui Gioia aveva dedicato gli ultimi post su Facebook, con frasi come “Sempre Insieme” e la canzone di Cesare Cremonini “Non ho più te”. La notizia ha scosso profondamente amici e conoscenti, che hanno espresso il loro dolore sui social.

I messaggi di addio sui social

Il ricordo di Gioia Fioravanti ha subito trovato spazio online, dove tanti amici e parenti hanno lasciato pensieri colmi di dolore. «Incredulo a ciò che sta accadendo… veramente senza parole. Che la terra ti sia lieve, ora siete tornati insieme, insieme al nostro gigante buono. Proteggeteci», scrive Luca. Con una foto di gruppo, Fabio la saluta così: «Una bella serata tutti insieme. Ciao Gioia, amica mia. Porterò sempre con me il tuo sorriso e la tua allegria». Ancora più diretto Marco, che scrive: «Non ci sono più parole, solo tanto dolore… un bacio immenso a tutti e due». Messaggi che raccontano la grande affezione di chi la conosceva e l’immenso vuoto lasciato dalla giovane.

La dinamica del drammatico incidente

Sulla dinamica del sinistro sono ancora in corso accertamenti. Secondo le prime informazioni, la moto guidata da Gioia Fioravanti è rimasta coinvolta in uno scontro con diversi veicoli lungo il tratto di Aurelia all’altezza di Palo Laziale. L’impatto è stato violentissimo e purtroppo fatale per la 36enne. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco. Ogni tentativo di rianimarla si è rivelato inutile. La città si stringe ora attorno alla famiglia Fioravanti, colpita da un dolore immenso a pochi giorni di distanza dalla perdita di Daniele.