Massimo Moratti in terapia intensiva: intubato per una polmonite

L’ex presidente dell’Inter, ricoverato all’Istituto Humanitas di Rozzano, è stato intubato. I medici rassicurano: condizioni serie ma non considerate critiche.

Il ricovero a Rozzano

Momenti di forte apprensione per Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ricoverato in terapia intensiva presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. L’imprenditore ottantenne è stato colpito da una polmonite che ha reso necessario il trasferimento in ospedale e il ricorso all’intubazione, poiché non riusciva più a respirare autonomamente.

Le condizioni cliniche

Secondo i sanitari che lo hanno in cura, la situazione viene definita seria ma non critica. L’ex patron nerazzurro resta sotto stretta osservazione, con i medici che monitorano costantemente le sue condizioni respiratorie. La decisione di procedere con l’intubazione è stata presa per garantire la stabilità respiratoria in una fase molto delicata.

L’apprensione del mondo nerazzurro

La notizia del ricovero ha scosso l’ambiente interista, che resta con il fiato sospeso. Solo pochi mesi fa, a maggio, Moratti aveva festeggiato i suoi 80 anni con una festa a sorpresa, circondato da vecchie glorie del club che hanno segnato la sua presidenza. Oggi, il pensiero dei tifosi e di tutto il mondo del calcio è rivolto a lui, nella speranza di un pronto miglioramento.