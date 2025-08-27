Bari, nuova rissa tra egiziani e marocchini: esercito e Sindaco sul posto, “Situazione esplosiva”

Bari, scontro violentissimo a colpi di bastone tra due gruppi di stranieri. Ipotesi spedizione punitiva dopo la rissa di due giorni fa con 50 coinvolti.

La nuova rissa

Momenti di altissima tensione in città dopo che due gruppi di stranieri, egiziani e marocchini, si sono affrontati con violenza a colpi di bastoni. La scena è degenerata rapidamente, tanto da richiedere l’intervento immediato delle forze dell’ordine e di alcuni reparti dell’Esercito. Anche il sindaco è arrivato sul luogo dello scontro, constatando di persona la gravità della situazione.

Il collegamento con la rissa precedente

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, l’episodio potrebbe essere collegato a un precedente scontro avvenuto appena due giorni fa. In quell’occasione furono coinvolte circa 50 persone, dando vita a una maxi rissa che aveva già destato forte preoccupazione tra i residenti. Gli inquirenti non escludono che l’episodio odierno sia una vera e propria spedizione punitiva organizzata per vendicare quanto accaduto.

Indagini e misure di sicurezza

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per ricostruire con esattezza dinamiche e responsabilità. La presenza dei militari è stata rafforzata per garantire ordine pubblico e prevenire nuove escalation di violenza. Le autorità locali, intanto, stanno valutando ulteriori misure di sicurezza da adottare nelle prossime ore per evitare il ripetersi di episodi simili.