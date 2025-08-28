Fiocco Arcobaleno, Assessora Pd, “Deciderà lui chi essere”, l’ira di Vannacci “Povero bambino”

L’uscita di Roberto Vannacci divide ancora: il generale critica la scelta dell’assessora di Padova che celebra la nascita del figlio con simboli arcobaleno.

Il caso a Padova

A Padova l’assessora ai Servizi Sociali Margherita Colonnello, nota attivista per i diritti Lgbtq+, ha celebrato la nascita di suo figlio appendendo fiocchi arcobaleno in municipio. Un gesto simbolico, accolto con favore dai sostenitori dell’inclusione, ma che ha subito scatenato reazioni contrarie da parte del generale Roberto Vannacci. L’ufficiale, protagonista di numerose polemiche pubbliche, ha duramente criticato l’iniziativa definendola un segnale ideologico che non rispetterebbe la realtà biologica.

Le parole di Vannacci

Nel suo intervento, Roberto Vannacci ha espresso con toni aspri il proprio dissenso: «Deciderà lui/lei chi essere», ha detto riferendosi al bambino appena nato, «ovvero se uomo, donna, omosessuale, lesbica, bisessuale, transessuale, queer, scoliosessuale, ecc ecc ecc, e avanti delirando per 70 e rotti di quei fantasiosi generi partoriti dalle menti perse dei fautori dell’ideologia lgbtq+». Le dichiarazioni hanno sollevato immediate polemiche, riprendendo il dibattito già acceso attorno alle posizioni pubbliche del generale, spesso accusato di linguaggio divisivo e provocatorio.

Reazioni e polemiche

Le parole di Vannacci hanno inevitabilmente riportato al centro della scena politica e mediatica il tema dell’identità di genere. Secondo il generale, l’ideologia Lgbtq+ rappresenterebbe una minaccia alle “menti più fragili” e un ostacolo ai principi naturali. «La principale vittima, in questo caso, è purtroppo quel povero bambino», ha aggiunto, sostenendo che crescere con simili riferimenti culturali possa condizionare lo sviluppo. L’assessora Colonnello, dal canto suo, non ha replicato direttamente, ma da tempo rivendica l’importanza della libertà di scelta e del rispetto delle identità. L’episodio ha così acceso nuove tensioni tra sostenitori dei diritti civili e chi invece considera queste iniziative un attacco ai valori tradizionali.