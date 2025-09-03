Gerry Scotti re degli ascolti: vittoria netta su Affari Tuoi

La Ruota della Fortuna supera Affari Tuoi: il debutto stagionale premia Gerry Scotti con oltre 4,5 milioni di spettatori contro i 4,2 del rivale.

Il confronto tra i due game show

L’attesa era alta e la sfida non ha deluso. Il ritorno di Stefano De Martino su Rai1 con Affari Tuoi ha segnato il suo debutto stagionale martedì 2 settembre, scontrandosi direttamente con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5. I dati Auditel certificano la vittoria del conduttore di Mediaset, che con il suo game show ha conquistato 4.514.000 telespettatori, pari al 24,2% di share. Affari Tuoi si è fermato a 4.222.000 spettatori e al 22,6% di share, quasi due punti in meno rispetto al competitor. Un risultato significativo, considerando che lo scorso anno il debutto di De Martino era stato accolto con 4.407.000 spettatori e il 24,85% di share, mantenendo poi numeri costanti per tutta la stagione.

La prima serata tra film, fiction e sport

Non solo access prime-time: anche la prima serata ha offerto un confronto serrato tra Rai e Mediaset. Su Rai1 il film La ragazza della palude, tratto dal romanzo di Delia Owens, ha registrato 2.200.000 spettatori pari al 15% di share, superando di poco la serie turca La notte del cuore trasmessa da Canale 5, che con tre nuovi episodi ha totalizzato 2.046.000 spettatori e il 15,4% di share. In termini assoluti, dunque, Rai1 ha portato a casa la vittoria della prima serata.

Gli ascolti delle altre reti

Il palinsesto delle altre emittenti ha offerto alternative tra sport, intrattenimento e talk. Su Rai2 la partita di basket degli Europei maschili Italia-Spagna ha tenuto davanti allo schermo 1.076.000 spettatori, con il 6,1% di share. Su Italia1 il programma Yoga Radio Estate ha raccolto 802.000 spettatori e il 6,2%. Rai3 con Finale a sorpresa si è fermata a 343.000 spettatori (2,2%), mentre su Rete4 il ritorno di È Sempre Cartabianca ha totalizzato 654.000 spettatori con il 5,5% di share. La7 ha registrato 822.000 spettatori e il 4,7% con In Onda Prima Serata. Su Tv8 l’evento musicale Radio Zeta Future Hits Live 2025 ha convinto 231.000 spettatori con l’1,5% di share, mentre sul Nove la replica di Comedy Match ha intrattenuto 484.000 spettatori con il 3,2%.