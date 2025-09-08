Cernobbio, imprenditori promuovono Meloni: opposizioni bocciate senza appello, la Schlein è senza appeal

Al Forum Teha oltre l’80% dei manager giudica positivamente il governo. Bocciatura pesante per Schlein, Renzi, Calenda e Conte davanti al gotha dell’economia.

Il sondaggio tra i leader d’impresa

Un vero plebiscito per il governo Meloni arriva dal Forum Teha di Cernobbio, dove ogni anno si riunisce l’élite dell’economia italiana. Tra i 200 manager e imprenditori intervistati, oltre l’80% ha espresso un giudizio positivo sull’operato dell’esecutivo a metà mandato. Un quarto del campione ha assegnato voti altissimi, tra l’8 e il 9, segnalando fiducia e approvazione verso l’attuale maggioranza. Drammaticamente opposto il responso per le opposizioni: più del 70% dei presenti ha definito negativo il loro lavoro, un dato che ha pesato sulle presenze in sala dei principali leader del centrosinistra.

La doccia fredda per le opposizioni

Alla kermesse lariana hanno preso parte Matteo Renzi, Carlo Calenda ed Elly Schlein, mentre Giuseppe Conte è intervenuto in collegamento video. Proprio loro hanno dovuto fare i conti con una platea nettamente orientata verso il governo. Per la segretaria del Pd il colpo è stato doppio, visto che aveva partecipato anche al contro-vertice “Sbilanciamoci” organizzato in parallelo a Cernobbio. I giudizi emersi dal sondaggio hanno confermato il divario tra le proposte dell’opposizione e le aspettative del mondo economico, che al momento guarda con favore all’operato di Palazzo Chigi.

Le reazioni a caldo

Le reazioni non si sono fatte attendere. Matteo Renzi ha scelto l’ironia: «Attenzione ai sondaggi, io mi ricordo bene i giudizi positivi della platea di Cernobbio sui miei referendum, che poi mi sono rimasti sul collo». Più diretta la ministra del Lavoro Marina Calderone, che ha commentato con soddisfazione: «Si è sereni quando i conti tornano e i numeri rispondono, non solo quelli del consenso della sala che comunque fanno piacere. Nell’ottobre del 2022 il tasso di disoccupazione era al 7,8%. Oggi è stabilmente intorno al 6%. Siamo nella media europea».