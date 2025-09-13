Rapina sulla statale 16, Mercedes sequestrata a colpi di pistola, conducente costretto a scendere dall’auto

Un commando armato ha affiancato un’auto tra Foggia e Cerignola: rapinatori in fuga con la Mercedes, la scena ripresa in un video diffuso online.

Il colpo sulla statale

Paura sulla statale 16, nel tratto tra Foggia e Cerignola, dove un uomo alla guida della sua Mercedes è stato affiancato da un’altra vettura e costretto a fermarsi da un commando armato. Almeno quattro persone, secondo le prime ricostruzioni, hanno circondato l’auto puntando le armi contro il conducente. In pochi secondi lo hanno fatto scendere dal veicolo, lasciandolo a piedi, e sono fuggiti via con la sua macchina. Un’azione fulminea, che ricorda modalità tipiche delle rapine stradali organizzate.

Il video diffuso sui social

Le fasi concitate della rapina sono state immortalate in un video amatoriale, poi circolato sui social network. Nelle immagini si vedono i momenti in cui la vettura della vittima viene affiancata e costretta a fermarsi, prima che i rapinatori prendano il controllo della Mercedes. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, suscitando allarme per la violenza e l’audacia con cui la banda ha agito in pieno giorno su un’arteria trafficata.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Al momento si sa che la banda era composta da almeno quattro uomini armati, ma non si esclude che altre persone possano aver partecipato all’azione fornendo supporto logistico. Gli investigatori stanno acquisendo i filmati circolati in rete e valutando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo la statale, con l’obiettivo di rintracciare la Mercedes rapinata e identificare i componenti del gruppo criminale.