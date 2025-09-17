Sondaggi 2025, Meloni vola, crollano Pd e M5S, stabili Lega e FI

Fratelli d’Italia vola oltre il 30%, Lega e Forza Italia stabili. L’opposizione perde terreno: Pd e Movimento 5 Stelle in calo, centrosinistra sotto il 42%.

Meloni sempre più avanti

Settimana positiva per il centrodestra, che consolida i propri consensi, mentre quasi tutte le forze di opposizione arretrano. Secondo il sondaggio Swg realizzato per il TgLa7, Fratelli d’Italia raggiunge il 30,4%, crescendo di 0,4 punti in una sola settimana. Il partito guidato da Giorgia Meloni prosegue la sua corsa indisturbata, arrivando a quasi nove punti di vantaggio sul secondo partito. La Lega si attesta all’8,7%, guadagnando un decimo e mantenendo un leggerissimo vantaggio su Forza Italia, che scende all’8,1% con un calo di due decimi. A completare la coalizione ci sono Noi Moderati, stabili all’1%. Complessivamente, il centrodestra si assesta al 48,2%, una quota che, se confermata, garantirebbe la maggioranza assoluta anche in una futura legislatura.

Opposizioni in calo

Il quadro è nettamente meno favorevole per il fronte delle opposizioni. Il Partito Democratico perde tre decimi e scivola al 21,9%. Pur non essendo in crisi, il dato resta insufficiente per mettere in difficoltà la maggioranza. Ancora peggio va al Movimento 5 Stelle, che cala al 13,3% (-0,3). L’Alleanza Verdi-Sinistra arretra al 6,6% (-0,2). In totale, Pd, M5S e Avs non vanno oltre il 41,8%, troppo poco per impensierire la coalizione di governo.

Calenda e +Europa in lieve crescita

Tra le forze centriste, Azione di Carlo Calenda cresce leggermente al 3,4% (+0,1), mentre +Europa sale al 2,1% con lo stesso incremento. Italia Viva di Matteo Renzi rimane stabile al 2,4%. Anche ipotizzando un’alleanza tra Pd, M5S, Avs e parte dei centristi, il centrosinistra arriverebbe al 46,3%, restando comunque sotto il centrodestra. Un distacco di circa due punti che, alle prossime regionali, potrebbe risultare decisivo nei rapporti di forza tra maggioranza e opposizione.