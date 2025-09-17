Fedez nella bufera: “Sinner purosangue italiano con l’accento di Hitler”

Una strofa dell’inedito del rapper di Rozzano scatena la tempesta sui social: l’attacco a Jannik Sinner viene giudicato offensivo e di cattivo gusto.

Il dissing che divide

Nuova polemica attorno a Fedez, che nelle scorse ore ha pubblicato una strofa inedita nelle sue storie Instagram, destinata a finire al centro del dibattito pubblico. Il rapper di Rozzano, in attesa del concerto evento al Forum di Assago, ha condiviso un passaggio in cui prende di mira personaggi noti, tra cui il neo santo Carlo Acutis e il tennista altoatesino Jannik Sinner, ex numero uno al mondo e oggi secondo nel ranking Atp. La frase che ha fatto esplodere la polemica recita: «L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler».

Origini e identità di Sinner

Il riferimento diretto alle origini di Sinner, nato a San Candido e cresciuto in una famiglia di madrelingua tedesca con radici altoatesine e austriache, non è passato inosservato. Nonostante ciò, il campione ha sempre ribadito con orgoglio la sua appartenenza nazionale: «Io mi sento italiano al 100%», ha dichiarato più volte. Il paragone fatto da Fedez, associando l’atleta a Hitler, è stato percepito come una provocazione gratuita e fuori luogo, capace di offendere non solo il tennista ma anche la memoria storica.

Le reazioni indignate sui social

Sui social la reazione è stata immediata e durissima. «Io vorrei capire il processo mentale che ha portato Fedez a pensare che sarebbe stata una buona idea associare Jannik Sinner a un dittatore che ha causato il genocidio della popolazione ebraica», scrive un utente. Un altro aggiunge: «Segnalato da un amico, ho guardato la storia di Fedez. Ha scritto robe rivoltanti. E non è nemmeno la peggiore. Cosa non si fa per un po’ di celebrità». La vicenda rischia ora di avere ulteriori strascichi mediatici e di mettere ancora una volta Fedez al centro di uno scontro che divide fan e detrattori.