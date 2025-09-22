50enne precipita dal balcone e muore: tragedia nel cuore della notte

Un uomo di 50 anni, originario del Venezuela e residente a Trissino, è morto dopo essere precipitato dal terrazzo di casa. Inutili i soccorsi.

Il dramma in piena notte

Una tragedia ha scosso Trissino, in provincia di Vicenza, nelle prime ore di lunedì 22 settembre. Erano circa le 3 quando un uomo di 50 anni, originario del Venezuela ma residente da anni in Italia, è precipitato dal terrazzo della sua abitazione in via Da Porto. La caduta, avvenuta da un’altezza di circa tre metri, si è rivelata fatale. L’allarme è stato lanciato immediatamente dalla moglie, che lo ha trovato riverso a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato dichiarato poco dopo l’arrivo dei soccorritori.

La dinamica della caduta

Secondo i primi accertamenti, la vittima avrebbe perso l’equilibrio precipitando dal terrazzo e battendo violentemente la testa sull’asfalto che delimita i garage dell’edificio. L’impatto ha provocato un grave trauma cranico che non gli ha lasciato scampo. L’episodio si è verificato in una zona residenziale della città, nei pressi degli impianti sportivi, sotto lo sguardo attonito dei vicini di casa, svegliati dal trambusto.

Le indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: gli investigatori stanno raccogliendo elementi e testimonianze per stabilire se si sia trattato di un incidente o se ci siano altre circostanze da accertare. Intanto, la morte del 50enne ha gettato nello sconforto familiari e conoscenti, che lo descrivono come una persona ben inserita nel tessuto cittadino.