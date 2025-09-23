Sondaggi 2025, Fratelli d’Italia vola, Pd in crescita, cala il M5S, Lega e Forza Italia appaiate

FdI resta primo partito al 29,7%. Il Pd sale al 22,1%, mentre il Movimento 5 Stelle scende al 12,1%. Lega e Forza Italia ferme all’8,6%.

Fratelli d’Italia resta al vertice, Pd in risalita

L’ultimo sondaggio di Termometro Politico conferma Fratelli d’Italia al vertice delle preferenze degli italiani. Il partito guidato da Giorgia Meloni si attesta al 29,7%, in crescita di 0,4% rispetto alla scorsa settimana, e sfiora la soglia psicologica del 30%.

Bene anche il Partito Democratico, che segna un +0,3% e arriva al 22,1%. Un risultato positivo che rafforza il ruolo di principale forza di opposizione, anche se i dem restano distanti dalla vetta e con una crescita meno marcata rispetto ai mesi precedenti.

Movimento 5 Stelle in calo, centrodestra in equilibrio

Il Movimento 5 Stelle perde tre decimi e si ferma al 12,1%. La flessione non compromette la sua posizione, ma riduce ulteriormente il margine rispetto al Pd.

Nel centrodestra, equilibrio totale tra Lega e Forza Italia, entrambi all’8,6%. Un parimerito che annulla il recente sorpasso degli azzurri ai danni del Carroccio. Alleanza Verdi-Sinistra si ferma al 6,4% (-0,1%), mentre Azione scende al 2,9%, sotto la soglia di sbarramento. Stabili Italia Viva al 2,3% e +Europa all’1,8%. Più in basso, Democrazia Sovrana Popolare è all’1,4%, Noi Moderati all’1% (-0,2%) e Pace Terra Dignità allo 0,9%.

Meloni sopra il 37% di fiducia, ma oltre metà non si fida

La fiducia nella premier Giorgia Meloni risale al 37,2%, con un incremento di quasi un punto (+0,9%). Un dato positivo, anche se oltre la metà degli intervistati (51,9%) dichiara di non fidarsi assolutamente della presidente del Consiglio. La distanza dalla soglia del 40% resta quindi significativa, segnalando una polarizzazione evidente nell’opinione pubblica.