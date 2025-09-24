Imbarazzo a Coppa Italia Live, Landucci fa battute galanti a Monica Bertini: “Noi della vecchia generazione preferiamo le donne”

Il vice allenatore del Milan, in diretta dopo la vittoria col Lecce, si lascia andare a battute galanti verso la conduttrice Monica Bertini, generando imbarazzo e risate.

Il siparietto dopo la Coppa Italia

Doveva essere un classico collegamento post-partita, ma si è trasformato in un momento destinato a far discutere. Protagonista Marco Landucci, vice allenatore del Milan, intervenuto a Coppa Italia Live su Mediaset dopo la vittoria contro il Lecce. Ad accoglierlo in studio c’era la conduttrice Monica Bertini, che con professionalità ha introdotto l’ospite collegato da San Siro.

“Buonasera, Landucci. Ci ritroviamo all’insegna dei successi qui a Coppa Italia Live, con noi c’è Claudio Raimondi”, ha esordito la giornalista. La risposta del tecnico ha subito sorpreso: “Buonasera a voi e soprattutto a lei, preferisco sempre le donne io. Noi della vecchia generazione abbiamo questa predilezione per il gentil sesso”.

Un’uscita che ha spiazzato la stessa conduttrice, costretta suo malgrado a essere trascinata in un siparietto extra-calcistico. Il clima rilassato post-partita e l’entusiasmo per il risultato sportivo hanno probabilmente contribuito alla spontaneità di Landucci, ma l’apprezzamento pubblico ha generato un’atmosfera insolita per un contesto televisivo sportivo.

Battute e reazioni in studio

Il collegamento non si è fermato lì. Christian Panucci, presente in studio, ha colto l’assist e con tono ironico ha commentato: “Oh… anche noi preferiamo le donne”, scatenando ulteriori risate. La doppia inquadratura mostrava sia Monica Bertini sia Landucci, con la conduttrice che cercava di mantenere il controllo della situazione.

Landucci ha insistito: “Poi, Monica, è molto… molto bella”, suscitando di nuovo la reazione divertita dei presenti. La giornalista ha replicato con garbo: “Mi fa piacere, grazie”. L’atmosfera, più vicina a una chiacchierata da bar che a un dibattito sportivo, ha spinto la conduttrice a intervenire con decisione per riportare la conversazione nei binari consueti: “Va bene, grazie ma adesso usciamo da questo momento”.

Le risate di fondo hanno accompagnato la chiusura del siparietto, che si è concluso con il passaggio della parola a Claudio Raimondi per tornare a parlare di calcio.

L’imbarazzo gestito con professionalità

La scena ha suscitato reazioni contrastanti: da un lato la leggerezza con cui è stata vissuta in studio, dall’altro la percezione di un momento fuori luogo in una trasmissione televisiva nazionale. L’apprezzamento di Marco Landucci, amplificato dalla partecipazione di Panucci, ha rischiato di mettere in ombra i contenuti sportivi della serata.

Ancora una volta è stata la conduttrice Monica Bertini a distinguersi per professionalità, riuscendo con eleganza a gestire la situazione, chiudendo con un sorriso e riportando la conversazione al calcio giocato.